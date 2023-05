Slik lager du flaggfat til 17. mai

I jakten på inspirasjon til den store dagen kom Godt-redaksjonen over et inspirerende og dekorativt flaggbrett på Instagram.

Ørbeck mener at fordelen med fatet er at det både enkelt, men pent.

Slik gjør du

2. Brett salamien over kanten på glasset slik at halvparten er brettet på utsiden av åpningen, og halvparten på innsiden. Gjenta dette flere ganger. Når åpningen av glasset er fullt kan du velte ut rosen.

3. Vask alle bær og grønnsaker. Det er viktig at de tørkes godt, slik at vannet ikke smitter over på brødet. Da blir det «soggy».

– Et tips: Har man på for lite ingredienser får man ikke et like bugnende og dekorativt uttrykk. Har du ikke så mange ingredienser ville jeg heller lagd et mindre brett, sier Ørbeck.