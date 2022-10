Syv tips for å bruke opp brødrester

En av matvarene vi kaster mye av i husholdningene, er brød og bakervarer. Ifølge Anne Marie Schrøder i Matvett, kastes det i snitt 7,3 kilo brød og bakervarer per person i året - og hele 170 000 brød hver dag fra norske husholdninger.

Og hvis du ikke har lyst på noen av disse brødrettene her og nå – spar alle skalker og halvtørre brødrester i en pose i fryseren. Så kan du tine og lage det når du er klar for det.

Brødpudding

Brødpudding høres kanskje ikke så delikat ut, men det er en dessert som fortjener å bli løftet fram i lyset igjen: Her får du brukt opp rester av bakervarer, om det så er brød, boller, julekaker eller annen bakst, i tillegg til at det er enkelt å lage.

I de fleste oppskriftene står det at det skal være loff eller lyst brød, men bruk gjerne grovbrød om det er det du har. Da blir bare desserten litt sunnere – i tillegg til at man får tilleggsgleden ved å ikke kaste mat.

Krutonger

Krutonger gir en deilig og sprø krønsj til salater, men føles (for min del) som et litt luksuriøst produkt å unne seg i ukehandelen.

Arme riddere

Brødrasp

Frisk opp brødet i ovnen

Et enkelt triks for å gjøre et halvgammelt brød litt freshere, er å væte det raskt i springen, før du steker det noen minutter i ovnen på 200 grader. Da blir skorpen sprø, og brødet mykere.