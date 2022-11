Matprisen 2022: Dette er vinnerne

17. november 2022 Aktuelt

VINNER: Kokk Runa Kvendseth fikk KokkeKarlas stipend, som hun vil bruke på å finne Norges beste råvareprodusenter. Kristoffer Aga

Av Maria Tveiten Helgeby og Hanna Haug Røset

Årets Matpris gikk til en organisasjon som jobber for et større mangfold i ostedisken, mens KokkeKarlas stipend gikk til Runa Kvendseth (25).

– Det var utrolig stas! Det er et stipend som henger veldig høyt, så å få det er stort, sier Kvendseth til Godt.

Onsdag kveld ble hun tildelt KokkeKarlas stipend under utdelingen av Matprisen 2022 på DOGA i Oslo.

Stipendet deles ut av et legat opprettet av nå avdøde Karla Siverts og hennes ektemann til støtte for blant andre unge kvinner i kokkebransjen.

Kvendseth forteller at hun hadde et håp om å vinne stipendet, men ikke visste om hun kom til å vinne eller ikke.

– Jeg kjenner flere som har fått stipendet tidligere, så jeg vet hvor mye man faktisk kan gjøre med det. Det skaper mange nye muligheter.

Hovedpris til ostegjeng

Selv skal hun bruke stipendet på å reise rundt til forskjellige produsenter med en gjeng damer fra bransjen, for å se hele produksjonsløpet.

– Jeg har lyst til å finne de absolutt beste råvarene i Norge, og håper sånn sett at folk kontakter meg hvis de har lyst til å vise frem stedet og råvarene sine. Jeg gleder meg! sier Kvendseth.

I fjor jobbet hun på Re-Naa i Stavanger og var en av fem kandidater til Årets kokk. I dag jobber hun ved restaurant SÖL i Stavanger.

Bak Matprisen står DebioInfo som jobber for å løfte frem og utvikle økologisk og bærekraftig matproduksjon.

Årets hovedpris gikk til bransjeorganisasjonen Norsk Gardsost som i år feirer 25 år.

– I dag vet vi knapt hvor bortskjemte vi er på deilige, lokale norske oster, og det er takket være at Pascale Baudonnel og en liten gruppe ystere fant sammen for et kvart århundre, sier Thomas Horne fra Matprisens jury i en pressemelding.

Se oversikt over alle vinnerne og utdrag fra juryens begrunnelse:

Matprisen: Norsk Gardsost

Matprisen/Magnus Gulliksen

Bærekraftig matproduksjon handler ikke bare om miljø og klima, men også om kvalitet og økonomi, trivsel og kultur. Årets vinner av Matprisen innfrir på alle områder, og har bidratt til samarbeid, åpenhet og kompetanseheving innen sitt felt på en helt unik måte her til lands. Det er vanskelig å se for seg at så mange lokale norske produsenter skulle ha klart å etablere seg de siste tiårene, med kvalitet i verdensklasse og et enormt mangfold, hvis det ikke hadde vært for arbeidet vinneren har lagt ned. Årets vinner har dokumentert og formidlet lokale hevdvunne praksiser og kunnskap som nesten var glemt – om råvarer som det er naturlig å benytte seg av i et land som vårt. I dag vet vi knapt hvor bortskjemte vi er på deilige, lokale norske oster, og det er takket være at Pascale Baudonnel og en liten gruppe ystere fant sammen for et kvart århundre siden for å skape det som er årets vinner av Matprisen, Norsk Gardsost!

Årets formidler: Anders Nordstad

Privat

(...) Årets vinner er en som bruker sin plattform til å gjøre maten og systemet den inngår i mer håndgripelig. Han hedrer bonden hver dag, men framhever også på tydelig vis at kanskje ikke alle har rent bærekraftsmel i posen. Det holder ikke med festtaler om vi skal ha bærekraftig mat på bordet.

Årets salgskanal: Norsk Bonde- og Småbrukarlag for REKO-prosjektet

Marte Olsen Lars Erik Skrefsrud

(...) For de fleste er det et stykke fra jord til bord – disse folka har gjort veien mye kortere. Som ringer i vannet har årets vinner bredt om seg i hele kongeriket. Prisen for Årets salgskanal går til REKO-prosjektet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og til tusener av rekoringere som bringer kortreist matglede inn i de norske hjem.

Debioprisen: Mølleren Sylvia

Heia Folk

(...) Gjennom ord og handling har vinneren i syv år iherdig forfektet miljøvennlige løsninger, enten det gjelder råvarenes opphav, ressursutnyttelse eller bærekraftig emballering. Vinneren tilbyr utvalgte lokale sesongråvarer av høy kvalitet i et marked hvor de store er størst, og de mindre knapt er å finne. (...)

KokkeKarlas stipend: Runa Kvendseth

Henriette Heimdal

Mottageren av KokkeKarlas stipend har erfaring både som kokk på prestisjetunge norske restauranter og som konkurransekokk. Hun er genuint opptatt av å finne de gode råvarene fra lokale produsentene som utmerker seg, og å utnytte disse råvarene best mulig for å redusere matsvinn. Dette gjorde at hun som konkurransekokk i fjor vant bærekraftsprisen, i tillegg til å komme på tredjeplass under Årets kokk.

For vinneren er respekt for råvaren og menneskene bak vesentlig, og hun ønsker å benytte stipendet til å reise rundt i Norge for å bli bedre kjent med dyktige produsenter og deres unike råvarer. For årets vinner kan hennes rolle som konkurransekokk gjøre henne til et forbilde som hun håper kan styrke rekrutteringen av kvinner til kokkeyrket.

Årets kjøkken: Restaurant K2

Heia Folk

I en bransje som kan være tøff og lukket, er årets vinner et strålende eksempel på en aktør som velger å gjøre det motsatte: Gode arbeidsvilkår med stor takhøyde for den enkelte, stor åpenhet om sine innkjøp og sine metoder, og et brennende ønske om å servere miljøvennlig mat som holder høyt kulinarisk nivå.(...)

Årets storkjøkken: Sodexo ved Filip Cieslik

Privat

(...) Matsvinn og CO₂-utslipp er noe årets vinner jobber målrettet for å redusere på vegne av alle dem som benytter kantinen. Det er det vi gjør i hverdagen som teller mest, og årets vinner hjelper folk rett og slett med å ta de bærekraftige matvalgene som vi alle må ta. (...)

Årets produsent: Virgenes gård

Heia Folk

(...) God dyrevelferd, dokumentert regenerert jord og innovasjon i hønsehold er tre grunner til at vinneren av prisen Årets produsent heter Virgenes gård!

Årets utfordring: Gartnerhallen og Nordgrønt

(...) Med økende etterspørsel etter frukt og grønt, og vegetariske og økologiske alternativer, er det behov for å styrke verdikjeden for norsk frukt og grønt. Her står årets vinnere i en særstilling, med en portefølje av både produkter og kompetanser vi trenger mer av. Juryen for Matprisen forventer at de som står aller nærmest bonden, og som skal tilpasse tilbud og etterspørsel, tar et særskilt ansvar. Spesielt for å invitere til økt samarbeid og åpenhet i verdikjeden, og for å øke tilgangen på norsk økologisk frukt og grønt. Nulltoleranse for svinn på frukt og grønt er også et felles anliggende som kommer hele verdikjeden og kloden til gode. (...)

Publisert: 17.11.2022 kl. 11:45

Oppdatert: 17.11.2022 kl. 12:46

