Gjorde sjokolademelk om til mozzarella

Med de rette ingredienser kan det all mat lages – og med fantasi kan det meste skapes.

For litt siden lærte han å lage å lage vanlig mozzarella , og det fikk han til å prøve en mindre tradisjonell og søtere versjon.

Noe av det beste jeg har smakt og i hvert fall laget, skriver han under en TikTok hvor han viser frem skapelsen. I skrivende stund er videoen sett over 87.000 ganger.

Ødegaard forteller at det blir betydelig mindre ost av sjokolademelk enn helmelk.

– Så det blir et ganske dyrt pålegg, men det var verdt det.

Han har en liten tro på at «sjokkozzarella» skal bli den nye «snigurk» som tok Norge med storm for to år siden.