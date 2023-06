Blir Espresso Tonic sommerens trendkaffe?

Kan lages med flere smaker

Han advarer likevel om at dette passer best til de som liker det bittert.

Tilsett sirup eller appelsin

– Det som er gøy med Espresso Tonic er at du kan bruke flere typer tonic for å sette preg på kaffen. Dermed kan man få stor variasjon av smaker, påpeker Johannessen.

Ble oppfunnet i Oslo

Det sies at Espresso Tonic oppsto i Oslo allerede for 15 år siden. Baristamesterne Charles Nystrand og Anne Lunell har tidligere forklart til magasinet European Coffee at en kollega blandet tonic og kaffe dagen derpå etter en personalfest, og at de tok med seg ideen til sin egen kaffebar i Helsingborg i 2007.