Filip August Bendi i hardtrening før Bocuse d’Or

I en slags glassboble av en bygning under Kepler-stjernen ved Gardermoen, er volumet og tempoet intenst. Her trener nemlig Årets kokk Filip August Bendi og teamet hans, i innspurten før Bocuse d’Or Lyon.

INTENST: Under øvelsen ble et tidligere opptak av Bocuse d’Or spilt av med høyt volum.

– Bocuse d’Or har vært målet mitt i så mange år at det føles rett og slett litt rart at det bare er dager unna at vi endelig står der på konkurransekjøkkenet. Men det er dette jeg har trent på og kan ikke annet enn å si at jeg føler meg veldig klar.