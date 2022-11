Så lenge varer hermetikk – egentlig

– Dagens hermetikk i metallboks, som for eksempel Joika, har så å si ubegrenset holdbarhet, og det er ikke farlig å spise etter utløpsdato. Men det finnes biokjemiske prosesser inni der som endrer matkvaliteten over tid, sier forskningssjef i Nofima Morten Sivertsvik.

Veldig gammel hermetikk fra for eksempel før 40- og 50-tallet kan mangle et plastbelegg på innsiden av metallet som skal beskytte maten mot blant annet rust. De er verdt å droppe, sier forskningssjefen.

Ti år gammel



– Hermetikk har ofte en best før-dato to år fram i tid, men enkelte produkter har enda lengre. Normalt er dette mer enn nok tid til frembud og salg. Men har du en boks på hytta som har stått noen år ekstra, er det ikke farlig.

– Vil du sette en øvrig grense for utgått hermetikk for de der hjemme?

– Det går nok litt på produktet, vi vet for eksempel at sure vegetabil- og fruktprodukter holder seg dårligere enn middagshermetikk. Jeg skal ikke si det er like godt etter ti år, men du skal ikke bli syk av å spise ti år gammel hermetikk, forutsatt at boksen er hel og uskadet både innvendig og utvendig.