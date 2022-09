Blir «Sultne gutter» på heltid: – Må slippe taket

9. september 2022 Aktuelt

SULTNE SAMBOERE: Magnus Liøkel (t. v.) og Ole Kristian Samuelsen hjemme på Fredensborg i Oslo.

Magnus Liøkel (32) og Ole Kristian Samuelsen (28) startet Instagram-kontoen «Sultne gutter» som et hobbyprosjekt under pandemien. Nå har de sagt opp kontorjobbene og satser på heltid.

Til tross for at han i flere år har vært halvparten av den populære Instagram-kontoen @sultnegutter, og nå har sagt opp jobben for å jobbe fulltid med mat, er ikke Ole Kristian Samuelsen (28) noen stor kokk.

Både maten følgerne får se, og det de ellers spiser, er det stort sett samboeren Magnus Liøkel (32) som står for.

– Vi har vært sammen i litt over fem år og jeg har lagd mat kanskje fem ganger i året, forteller Samuelsen.

Nå har paret laget en kokebok for andre i samme i situasjon. For dem som ikke vet hvor de skal begynne på kjøkkenet, og dem som lenge har vært velsignet med at noen andre laget maten.

– Den er for nybegynnere. Målgruppen er alt fra studenter som har flyttet for seg selv ... , begynner Liøkel.

– Til nysingle som må lage mat på egen hånd, fortsetter Samuelsen.

– Nåde meg om det blir slutt mellom oss noen gang og jeg må klare meg selv, for det kommer til å bli beintøft, legger han til.

Og det til tross for at han gjennom arbeidet med boken har gjennomgått det de omtaler som et treningsprogram i kokkelering.

NY BOK: Den nye kokeboken kom fra trykkeriet denne uken.

Det starter med enkle ting som å koke pasta og å hakke løk, og avanserer til litt mer krevende prøvelser som fritering og sauser.

– Da vi begynte med koking av pasta, så fikk jeg bare pasta i hånden og beskjed om «nå skal du koke den her». Jeg spurte hvor mange minutter den skulle koke, men det måtte jeg finne ut selv, forteller Samuelsen.

– I stedet for å sette på en timer så måtte jeg kjenne på ting, smake og føle meg frem til når pastaen var ferdig. Smaker dette riktig? Er det nok salt?

På spørsmål om hva som har vært vanskeligst å lære kommer svaret kjapt.

– Alt, haha! Nei da, men jeg har vært på gråten et par ganger.

– Ja, det har du, bekrefter samboeren.

I boken avsluttes prosjektet med en «svenneprøve», der Samuelsen fikk i oppgave å planlegge og lage en treretters middag til venner.

– Da ville jeg trekke meg og si at vi må gjøre det en annen dag. Jeg trodde ikke jeg kom til å klare det.

– Jeg måtte være med på butikken og holde ham i hånden.

– Du holdt meg ikke i hånden!

– Nei ... men jeg var med. Metaforisk holdt jeg deg i hånden.

Det er enighet om at det er en presis beskrivelse av situasjonen.

– Hvis det gikk galt, så ødela jeg ikke bare en middag med venner, men jeg kom også til å «faile» i boken. Det var så mye som sto på spill. Han hadde lært meg alt, jeg var bare redd. Så det beste jeg lærte var egentlig at det går bra, det er ikke så farlig, det er bare mat. Og det gikk bra, forteller Samuelsen.

Han mener prosjektet har gitt ham en annen forståelse for mat, hva som ligger bak maten som er laget, hvor mye tid det tar og hvorfor ting smaker som de gjør.

– Det er essensen i det jeg har forsøkt å lære ham: Å bruke sansene og stole på seg selv, i stedet for å stole blindt på en oppskrift, sier Liøkel.

SATSER: Fremover er det bare Sultne gutter som gjelder for samboerparet.

Selv om arbeidet med boken «Ole lærer å lage mat – En bok for deg som nesten aldri har lest en kokebok» ikke har gjort at Ole lager noe særlig mer mat enn tidligere, har det likevel endret synet hans på maten.

– Jeg verdsetter maten mye mer fordi jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak, sier han.

Paret tror det er en del som føler på usikkerhet knyttet til matlaging.

– I hvert fall når man skal invitere på middag og sånt. Nå er det så mye mat overalt, i alle sosiale medier, og ikke bare må det smake godt, det skal også se godt ut.

I Sultne gutters oppskrifter går mange av de samme ingrediensene og smakene igjen.

– Olivenolje, parmesan, sitron, sennep, det er ikke noe revolusjonerende greier. Men så gjør man sin egen lille vri på ting, forklarer Liøkel.

– Vi lager veldig enkel mat, det er ikke noe hokus pokus. Det handler ofte om å gjøre fine retter litt enklere.

– Ja, det er sant. Folk som er veldig matinteresserte synes kanskje det vi lager er litt for enkelt, mener Samuelsen.

Prøv disse oppskriftene fra Sultne gutters nye kokebok:

Arbeidsfordelingen mellom de to har alltid vært tydelig: Liøkel planlegger og lager maten, og Samuelsen står for det visuelle: Borddekking, styling, fotografering og redigering.

Men de sosiale mediene er i stadig utvikling og spesielt endringene på Instagram gjør at arbeidsfordelingen nå er forandret.

– På Instagram før var det bare å ta et bilde og legge ut. Det holder ikke lengre. Nå skal det klippes, og det skal være stories og reels og du skal være på TikTok. Før var min jobb å ta ett bilde av maten og så lagde han alt. Da hadde jeg litt mindre å gjøre. Nå har det skiftet, slik at mine arbeidsoppgaver har blitt større, fordi produksjonen blir så stor, sier Samuelsen.

– Ja, nå er det nesten du som gjør mest, istemmer Liøkel.

Når september er over skal de begge jobbe med Sultne gutter på heltid. De faste jobbene er sagt opp.

– På et tidspunkt må man slippe taket og se hva dette kan bli. Vi er så heldige at vi bor i et av verdens beste land. Skulle det gå galt så er det ikke noe problem å begynne på nytt igjen. Så det blir gøy å se hva vi kan få til når vi begge to har 100 prosent av tiden vår ledig til dette.

Sultne Gutter: Knuste parmesanpoteter

Sultne Gutter: Grønn risotto

