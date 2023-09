«Coca-Cola uten sukker» bytter navn

«Coca-Cola uten sukker» får tilbake den samme navne-varianten som brusen hadde for fem år siden. Den sukkerfrie colaen bytter nemlig navn til «Coca-Cola Zero Sugar».

Ifølge selskapet gikk brusen for noen år siden over til å hete «Coca-Cola uten sukker» fordi de ville tydeliggjøre at den er uten kalorier.