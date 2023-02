Ut på tur med Alexander Read: – Hold det latterlig enkelt

24. februar 2023

HEKTISKE DAGER: Som mange andre skulle familien Read – bestående av Kristin Victoria, Alexander og barna Mina Floriana, Lilje Olava og Rose Caspara – ønske at de oftere gikk ut og laget middag sammen. Mattis Sandblad / VG

Ingrid Johansen

Kjappe løsninger går ikke utover kosen når Alexander Read og familien spiser utendørs. Her er turekspertens beste tips for å skape gode matstunder sammen i det fri.

– Det er så utrolig mange gode grunner til at man skal ta seg tid til å spise middagen utendørs, ivrer Alexander Read (41).

Han og eldstedatteren Mina (7) ble for alvor kjent da de sammen laget TV 2-seien «Mina og meg», hvor far og datter la ut på en 400 kilometer lang ekspedisjon fra Vardø til Alta på ski. Nå er de aktuelle med andre sesong hvor også lillesøster Lilje Olava (3) er med på eventyr i den norske fjellheimen.

Det er ikke bare under langturene at trioen spiser utendørs. Også i hverdagen hender det at Alexander og kona Kristin Victoria Tunheim Read (38) tar med seg de to eldste jentene og babyen Rose Caspara (5 måneder) og skaper en hyggelig spisestund foran bålet eller primusen.

TURMAT: Mina Floriana og Lilje Olava har laget pinnebrød på bål. Mattis Sandblad / VG

– Som de fleste andre skulle vi ønske vi fikk det til oftere enn vi gjør. Enkelte uker spiser vi utendørs flere dager, andre uker blir det ikke noe av, sier Alexander og røper sitt beste tips:

– Planlegg! Ikke si noe til ungene når du henter dem etter skole og barnehage hvis du ikke har planlagt litt i forkant. Det blir bare surr hvis du i bilen begynner å bable om å spise middagen ute, men selv ikke er forberedt. Da tar matlagingen for lang tid, ungene blir sultne, sure og stemningen dårlig.

Han innrømmer at nettopp det har hendt den turvante familien.

– Ja, gjett! Vi er ikke bedre enn noen andre. Det første rådet kommer derfor fra egen erfaring, sier han og ler.

Heier på utemiddager

Alexander sier han av flere årsaker heier på å lage utemiddag. Han snakker blant annet om kvalitetstid, forebygging av fysisk og psykisk uhelse og verdien av å skape gode relasjoner.

– Når du som voksen velger å lage et utendørs måltid, så viser du samtidig at du ønsker å lene deg mot familien din.

Han forklarer:

– Det krever noe av deg, du har valgt å gjøre en ekstra innsats for at dere skal få en hyggestund sammen. Det igjen handler om å ta vare på hverandre.

FØLGER REGLENE: Alexander Read er opptatt av at man kun skal tenne bål når det er tillatt. I bålsesongen koser familien seg mer enn gjerne med enkle retter utendørs. Mattis Sandblad / VG

Opplevelsene rundt bålet er nettopp derfor gull verdt for relasjonene dere har til hverandre, fortsetter han.

– I en times tid kan dere ha et felles fokus på å lage middagen sammen, fremfor å sitte foran en skjerm inne eller organisere hverdagslogistikk. Dere skaper felles minner.

– Et pusterom?

– Nettopp! Et lite øyeblikk i hverdagen som ikke trenger å være krevende i det hele tatt, hvor dere ser hverandre og har tid sammen.

Han mener det ligger stor verdi i å velge å bruke tid ute med de man er glad i. Trebarnsfaren ramser opp:

– Nærhet og samhold. Forebygging. Gode, felles opplevelser ... jeg kunne ha fortsatt i det uendelige, sier han og utbryter:

– Og lek! Det må du skrive. Er du først utendørs med ungene, så er du også midt i «lekeland». De kan løpe til og fra mens maten blir ferdig. Det er genialt.

– Gjør det enkelt

På spørsmål om det ikke fort kan bli for krevende å skulle dra med seg hele sulamitten av ingredienser, stekepanner, kjeler og spiseutstyr ut i snøen på en allerede hektisk hverdag, svarer Alexander: «Tvert om».

– Hvem har sagt at du må lage avansert mat over bålet? Det må du slett ikke. Akkurat denne middagen trenger ikke være den sunneste dere spiser i løpet av uken. Gjør det enkelt. Måltidet blir kanskje ikke det mest næringsrike, men tenk heller at dere skal ha tid sammen hvor alle blir mette. Imponere i matveien kan du gjøre en annen dag.

De som tror at turekspertene er supernøye i matveien hele tiden, tar altså feil.

– Jeg er skamløs når det kommer til å velge lettvinte løsninger og ha det meste klart på forhånd. Hvis du kjenner til konseptet kjele, vann, spaghetti og ketchup, så har du en helt topp utemiddag. Det er selvsagt ikke en kulinarisk opplevelse, men dere får garantert et minnerikt måltid sammen. Hold det latterlig enkelt, anbefaler han.

ENKELT OPPLEGG: Når Alexander Read er på ekspedisjon med døtrene, er han nøye med hva de spiser for å få nok energi til å klare neste etappe. Når de lager middag utendørs hjemme, har han ingen store krav til næringsinnhold. Mattis Sandblad / VG

Turekspertens beste oppskrifter på tur med barn:

Pizzasnurrer

– Denne oppskriften kan forberedes dagen før, eller du beregner tid og lager alt utendørs.

Slik gjør du:

Kjøp ferdig pizzadeig og pizzasaus (eller du lager dette fra bunnen av dagen før).

Finhakk ingrediensene du vil ha på, som for eksempel bare ost og skinke – da er middagen reddet.

Ta saus og resten av fyllet på pizzadeigen (her er det viktig å ikke være for raus med fyllet. Mye fyll gjør at det blir et klinete måltid).

Rull pizzaen sammen og del opp i biter.

Sett en kjele med lokk på bålet.

Ha i godt med smør eller olje.

Putt pizzabitene i kjelen når den er varm og god, men pass på at det ikke er for sterk varme.

Sett på lokket og følg med i gryten.

Denne måten å lage pizzabunner på gir en crispy og deilig stekebunn.

Pizza-pinnebrød

– Morsom vri på pizza. Ungene elsker den.

Slik gjør du:

Bruk de samme ingrediensene som i oppskriften med pizzasnurrer.

Pass på at toppingen av ost, skinke, grønnsaker eller det du vil ha på, er helt finhakket.

Smør ingrediensene på pizzabunnen og kna alt til en klump.

Del deigen i gode biter og snurr bitene rundt en pinnebrød-pinne.

Stek det over varmen og dere har laget en morsom pizza-middag.

Fiskepinner

Slik gjør du:

Kjøp fiskepinner og pitabrød i butikken.

Varm pitabrød i stekeovnen før du går ut. Pakk dem godt inn i aluminiumsfolie når de er ferdige og ta dem med deg ut.

Ta også med deg det du liker å ha i pitabrødene, som salat og dressing eller sur og søt chilisaus.

Sett en stekepannen på bålet og ha i godt med smør.

Stek fiskepinnene.

Pakk ut pitabrødene, legg fiskepinner og godsakene du har tatt med deg ut.

Lapper med smeltet sjokolade

– Noen vil nok si at dette er en dessert. Jeg mener et måltid som dette kan kalles middag en gang iblant.

Slik gjør du:

Finn en oppskrift på lapper, eller kjøp en ferdigpose i butikken. Ta i ekstra sukker, da blir lappene ekstra søte.

Lag røren ferdig før du går ut.

Ta med deg stekepanne og kjele.

Sett stekepannen på bålet, putt i litt smør og stek lappene. Følg med på varmen. Det tar ikke mange sekundene før de er ferdige.

Parallelt smelter du melkesjokolade i kjelen. La gjerne barna ta ansvar for oppgaven, de kommer til å elske den.

Når lappene er klare, legger du dem på tallerkenen og lar barna helle smeltet melkesjokolade over.

Vil du toppe hele kalaset, så strør du over noen seigmenn eller nonstop.

