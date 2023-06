Smaksprøven: Vi testet Haaland-kebaben

– Gi oss det Haaland spiste

– Seriøst den beste kebaben jeg har smakt

«Har Haaland vært her?»

Både Maren og Helene bestilte en medium sterk kebab, og chilismaken er perfekt: den kiler og pipler akkurat passe på tungen. Ikke for mye, ikke for lite.

– Hæ, har Haaland vært her? spør tenåringsguttene som forteller at de har besøkt restauranten allerede 15 ganger.

Hvorfor har jeg aldri vært på Tåsen Cafébar?

Helene spørs seg selv: «Hvorfor i all verden har jeg aldri vært her før?»

Her har de virkelig noe ekstra i smaken, og vi hadde hundre prosent valgt denne kebaben over andre i byen, hver dag i uka (eller i hvert fall hver natt etter en lang kveld på dansegulvet).

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.