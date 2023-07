Ny kaffetrend: Espresso og cola

KAFFE OG COLA: Her er et glass fylt med espressoog Cola. – Denne er et kick på et kick, sier barista Anton Söderman.

– Når kaffen har et hint av sitruspreg fungerer det godt i kombinasjon med Cola. En fruktig espresso er altså bra her.

Det er også grunnen til at de serverer en annen iskaffevariant: espresso med appelsinjuice, som trendet på sosiale medier i fjor. TikTok mener nemlig at den søte appelsinsmaken komplimenterer den bittre kaffesmaken

Monsen har ikke prøvd iskaffen selv, men forstår at det appellerer. Det frister i hvert fall Godt-redaksjonen nok til at vi må ta en prøvesmaking.

Det er for øvrig spennende at det bruser på tungen samtidig som det smaker kaffe. Samtidig forsvinner den virkelig brusende følelsen litt for fort – sikkert fordi brusen blir vannet ut av både isbitene og espresso. Men vi synes det er utrolig gøy at baristaer tester ut nye iskaffevarianter, og liker definitivt at kaffeelskerne har mer å velge i.