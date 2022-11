Summerbird står for lekker konfekt, og her er deres eksklusive og flotte julekalender. Her får du også to biter per skuff, og det er totalt ti forskjellige smaker i kalenderen – blant annet marsipangris, lakristrøffel og en mørk 71 % sjokolade. Hvis du sparer på boksen, kan du kjøpe refill til neste år – eller fylle på med egne favoritter.