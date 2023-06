Jakten på Michelin-stjernen: – Det har vært ekstremt vanskelig

Mange år med skuffelse

LAGINNSATS: Kjøkkensjef Jepsen understreker at det å motta en Michelin-stjerne krever et helt team. Her er han sammen med konen Mia Kondrup og hunden Jeppe.

Trivdes under presset

Til tross for de mange årene med skuffelse som Michelin-målet har medført for Jepsen og laget, ville han ikke vært foruten erfaringene.

– Å være under press er et privilegium, ikke noe negativt. Når man er under press, så betyr det at folk følger med på deg.