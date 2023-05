Slik pynter du bordet til 17. mai

Snart er det 17. mai! Her finner du inspirasjonen til hvordan du kan dekke bordet i flaggets farger.

Endelig er det klart for nasjonaldag – og tradisjonen tro stiller mange med champagnefrokost og langbord til nasjonaldagen.

Det norske flaggets farger symboliserer frihet – samtidig er rødfargen et nikk til Norges union med Danmark og blåfargen til unionen med Sverige, ifølge SNL .

Uansett er vi klare for å dekorere festen i fargene som har blitt så representative for den nasjonale festen. Blå vaser, hvite duker og røde asjetter er noen av alternativene – slik at du kan få skikkelig 17. mai- stemning når venner og familie inviteres til bords.