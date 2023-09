Tre kreative måter å tilberede soppen på

15. september 2023 Aktuelt

PESTO: Ved å bytte ut alle grønne ingredienser med steinsopp, får man en god pesto. Men husk å bruke persille! Foto: Anne Mæhlum

Har du sanket sopp i høst? Da kan du la deg inspirere av disse kreative oppskriftene.

Det har vært en god sesong for soppsankerne – mange har vært ute og plukket skogens gull. Godt har både skrevet om de beste tipsene for å sanke sopp og samlet de beste rådene til hvordan du tilbereder kantarellen.

Men vi har også latt oss inspirere av noen spesielle oppskrifter i kokeboken «Vilt Godt Sopp».

– Jeg er alltid ute etter å finne nye måter å gjøre ting på.

Det sier Anne Mæhlum, som nylig har gitt ut boken. Hun er selv vokst opp i en familie hvor alt skulle dyrkes og sankes selv, og har lang erfaring med å sanke skatter fra skogen. I dag er hun sopp- og nyttevekstsakkyndig, og nå har hun samlet flere kreative oppskrifter i sin nyeste bok.

Anne Mæhlum er forfatteren av boken «Vilt godt sopp». Foto: Privat

Her presenterer hun både pesto av steinsopp og godteri laget av kantarell. Oppskriftene finner du nederst i saken!

– Hvor kommer ideene dine fra?

– Det finnes mange tradisjonelle soppbøker som viser hvordan sopp ser ut, men jeg vil inspirere folk til å bruke soppen de plukker, gjerne på nye måter. Tørker man soppen, for eksempel, har man den året rundt. Det er en fantastisk ressurs!

Mæhlum har latt seg inspirere av det italienske kjøkkenet, som er kjent for å ta steinsoppen flittig i bruk.

Etter litt eksperimentering, samt litt googling, ble resultatet en steinsoppesto.

– Her har jeg erstattet alt det grønne med sopp. Jeg tenkte at sopp, pinjekjerner og parmesan ikke kunne bli feil, ler hun.

For å oppnå pestoen, finhakker Mæhlum soppen og steker den gylden. Videre rister hun pinjekjerner før hun kjører den i en stavmikser, med hvitløk, parmesan, persille og olivenolje.

– Det er utrolig godt på ristet brød! Den er heller ikke vond i pasta.

Det er ikke det eneste hun har brukt steinsoppen til. Mæhlum har nemlig også laget steinsoppsmør.

– Her tenkte jeg at jeg ville lage et kryddersmør, og fant ut at jeg måtte prøve med tørket og pulverisert steinsopp.

For å få til det må soppen først tørkes i en sopptørker, men man kan også tørke den i ovnen på 40–45 grader med en tresleiv i døråpningen slik at fuktigheten fordamper. Soppen må tørke mellom ett til to døgn, avhengig av ovnen. Etter tørking har Mæhlum kjørt alt i stavmikseren.

Steinsoppen er en stor sopp og ser litt ut som nystekte hveteboller ovenfra. Foto: Anne Mæhlum

– Da vil man få både pulverisert steinsopp, men også noen litt større biter.

Videre blander Mæhlum steinsoppen i romtemperert smør med en gaffel.

– Smøret er utrolig godt på grillede grønnsaker! Eller du kan dampe det med grønnsaker i en kjele.

– Kan det også fungere med kantarell?

– Der ga du meg en ny idé! Det tror jeg absolutt hadde vært godt.

– Kantarell passer veldig godt sammen med noe søtt!

Mæhlum har oppdaget et nytt lørdagsgodt: Kantarellknask.

– Her koker jeg soppen forsiktig inn i en sukkerlake. Når den har kokt en halvtimes tid, tar jeg soppen utover bakepapir og tørker den i enten sopptørker eller på lav varme i ovnen med døren på gløtt.

Knasket bruker hun gjerne til dessert, bakst i karamell eller som dryss på is.

KANTARELLKNASK: Kunne du tenkt deg å koke kantarellen i sukkerlake? Foto: Anne Mæhlum

– Det er ganske kreativt å lage godteri av kantarell?

– Ja, men jeg husker jeg fikk noe lignende servert på restaurant: Det var is med smak av kantarell og brunost. Da tenkte jeg at sopp og søtt er en god kombinasjon!

Opplevelsen har fått henne til å eksperimentere mer med søtt og sopp. Og hun har et siste tips til oppskriften:

– Sukkerlaken som blir igjen i kjelen kan man bruke som saus eller sirup på iskrem eller yoghurt. Sil laken i et klede for å fjerne smårusket, og kok laken ytterligere inn. Ha den så på et glass og sett kjølig.

Her deler soppentusiasten tre nye måter å tilberede sopp på, pluss en bonus, nemlig en kremet og smakfull traktkantarellsuppe:

