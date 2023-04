Slik holder du stettglasset

14. april 2023 Aktuelt

ELEGANT: Vinglass med stett ser lekkert ut, spesielt om du holder det med en avslappet hånd. Foto: Jan Johannessen

Malene Strande Cae Lagre artikkel

Ett stettglass - hundre måter å holde det på? Det finnes mange kreative måter å bære vin til munn, men det finnes altså en slags fasit og den får du her.

I venninnegjengen har vi hatt utallige samtaler om hvordan nærmest samtlige holder vinglasset på vidt forskjellige måter. Både stein, saks og papir er representert som bæremetoder, i tillegg til en haug av andre snåle stiler. Kanskje er du en klokker? Eller er lillefingeren på ville veier?

Til tross for mange gøyale håndpositurer rundt beholderen av livets vann, er det altså en av dem som er mer riktig enn de andre - om du skal følge etiketten, da.

RESTAURANTSJEF: Dag Henning Andersen er restaurantsjef ved Stallgården i Hamar. Foto: Privat

Dag Henning Andersen er utdannet vinkelner, og arbeider for tiden som restaurantsjef ved Stallgården restaurant i Hamar. Han har raskt en klinkende klar regel:

– Hold deg unna klokka! Du skal holde i stetten og ikke på selve glasset. Tar du hele hånda rundt klokka så kan du heller drikke fra kjøkkenglass.

Videre forklarer Andersen at et stettglass består av tre hoveddeler; foten, stetten og klokka. Eller foten, stilken og kolben, om du vil.

– Noen vil holde litt på foten når de skal smake på og snurre vinen, men klokka holder man seg unna.

KLOKKEGREP: Forsøk å holde hendene unna kolben på glasset for å unngå å varme den opp og å lage merker på glasset. Foto: Malene Strande Cae

Ikke vær en «klokker»

– Stetten er der av en grunn. Det er vulgært å holde på glasset, ikke bare fetter du det til, det ser ikke pent ut.

Dersom du er en «klokker», altså at du holder på glasset, trenger du ikke å fortvile. Flytt hånden ned til stetten, så har du reddet glasset fra merker og deg selv fra å være en etikettebryter.

– Sitter du og holder på klokka så vil det jo endre temperaturen, men det er det ingen som gjør. Det er allikevel ikke hovedårsaken til at du ikke skal holde på glasset, sier Andersen.

VINEKSPERT: Sara Døscher er vinekspert i VG. Å ha et grep rundt glasset som føles komfortabelt er hennes beste tips. Foto: Yan Sun / VG

VGs egen vinekspert, Sara Døscher, er enig i at det er stetten som bør brukes når du skal drikke av vinglasset.

– Hånden vår er gjerne 37 grader, og det vil påvirke temperaturen til vinen. Og får du en perfekt temperert rødvin, så bør du holde på stilken og ikke varme opp vinen ved å holde på kolben, råder hun og legger til:

– Jeg holder gjerne hendene rundt kolben på hytta når vi kommer opp og rødvinen er kald, da varmer jeg liksom opp vinen litt, samtidig som det er en hyggelig greie. Så det kommer jo også an på situasjonen du er i. Jeg synes man skal holde glasset akkurat slik man synes er mest komfortabelt og riktig.

SAKS?: Trefingersgrepet føles stabilt og ser elegant ut. Foto: Malene Strande Cae

Hvordan holde vinglasset? Trefingersgrepet!

Selv har undertegnede et grep som i håndspill-verdenen kanskje vil ligne mest på trekket “saks”, dog en noe krøllete en.

Med to fingre på forsiden av stetten, og tommelen, ringfinger og lillefinger på baksiden, kjennes grepet stødig og jeg har kontroll på alle håndens lemmer. Dette grepet er nok også det som er nærmest det man kan kalle fasit av de tre, til min store glede.

– Du tar med to fingre - langfinger og pekefinger på ene siden, og tommel på andre, sier restaurantsjefen.

Vinglassene har ulike design, alt ettersom hvem som har produsert det og hva slags type vin du skal drikke. Men dette går også i trender, forteller Andersen.

– Riedel og en del andre produsenter lager glass uten stett. Disse brukes gjerne om man skal smake ulike viner, men en restaurant vil nok ikke servere vin i slike glass.

PAPIR?: Det viktigste når du skal holde vinglasset er å ha et avslappet grep og balanserer glasset, sier VinSara. Foto: Malene Strande Cae

Balansekunst

Trefingersgrepet kan likevel oppleves som litt ustødig for mange. Sara kan fortelle at det viktigste er at du får et komfortabelt grep, og at du finner balansen på glasset.

– Finner du punktet hvor glasset er like tungt på begge sider, så vil det føles behagelig. Om du drar fingrene nedover stilken, så vil du raskt kjenne hvor balansen er. På noen glass vil dette være nede ved foten, mens på andre glass vil det være mer på midten av stetten.

Mange kan også ha lagt merke til at lillefingeren har sneket seg ut på tokt som en del av vinglass-grepet. Til tross for at denne ikke aktivt bør være en del av holdingen, innrømmer vineksperten at hun bruker den minste digitusen som en måte å nettopp balansere glasset.

– Jeg tror lillefingeren for min del handler om balansen. Og når du holder et glass riktig og har funnet balansen, så ser det kanskje til og med litt mer elegant ut?

STEIN?: Å holde med hele hånden er kanskje ikke like elegant? Foto: Malene Strande Cae

Grep du bør unngå

Selv om det ikke egentlig er noe rett og galt hva gjelder holdemåter på stettglasset, kan både papir og stein gjerne også utgå fra repertoaret, mener både Andersen og Døscher.

– Det litt keitete grepet når du tar hele hånden rundt stilken og holder som et barn ser jo merkelig ut. Det kan sikkert være praktisk på en seilbåt eller noe, men det bør jo være litt elegant, sier Sara og legger til:

– Man skal holde i et elegant glass med en elegant hånd. Hylle glassets form ved å holde det pent.

Dersom du skulle være en av dem som har et noe keitete grep, kan du allikevel ta det helt med ro - et grep med selvtillit ser ofte best ut!

– Det ikke slik i dag at folk ser stygt på deg om du er på restaurant og holder «feil». Å holde avslappet er kanskje også det som ser best ut, avslutter Sara.

Så, hold vinglasset slik du vil, men prøv å begrense deg til stetten og la de øvrige fingrene hvile.

Hvilken holdemetode bruker du på stettglasset? Klokkegrepet Trefingersgrepet/saks Dukkehånd/papir Barnegrep/stein

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 14.04.2023 kl. 13:47 Del

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny

Annonse Dagens beste tilbud