Billige matvarer du kan kjøpe når alt er dyrt

19. oktober 2022 Aktuelt

BILLIG OG GODT: Sopp er en rimelig råvare som for eksempel kan bytte ut storfekjøttet i en stroganoff.

Vi har samlet en rekke oppskrifter som smaker mer enn de koster.

Det er trange økonomiske tider, noe som blant annet fører til at vi endrer vanene våre for matinnkjøp i rekordfart.

Folk handler mer av de billigste varene, og bytter mellom forskjellige butikker – sannsynligvis for å jakte tilbud – istedenfor å være trofast mot en fast nærbutikk.

Vi handler større forpakninger av for eksempel ost og pasta, og velger bort den dyreste maten, som biff, til fordel for rimeligere kjøtt eller å ikke kjøpe kjøtt i det hele tatt. I tillegg har det vært et enormt prishopp på blant annet smør og kaffe.

Under har vi samlet noen tips om råvarer som er rimelige, og noen eksempler på hvordan du kan bruke dem i smakfulle og deilige retter.

Husk at du med fordel kan bruke kreativiteten når du ser en oppskrift: Hvis det er en ingrediens du mangler, kan du i de fleste tilfeller bytte den ut med en annen du har stående.

Står det for eksempel sjalottløk i oppskriften, og du tenker at det blir en litt for kostbar råvare, kan du fint bruke den gule løken du har liggende i kjøleskapsskuffen.

Linser, bønner og kikerter

Belgfrukter er helt genialt hvis man vil spare penger – særlig hvis du bruker tørkede bønner. Da må du riktignok vanne ut og koke dem, men du kan til gjengjeld spare masse penger.

Under har vi samlet litt forskjellige oppskrifter med belgfrukter, som en deilig linsegryte med poteter og pita med kikerter. Noen inneholder flere krydre, men kjøper du disse én gang, har du dem til gjengjeld lenge.

PS! Krydre kan ofte kjøpes i større poser hos frukt- og grønthandlere, og selges gjerne til en rimeligere pris enn de små glassene man får på butikken.

Løk

Løk er en utrolig rimelig råvare, men her er det viktig å se på kiloprisen: Løk i nett kan ha en kilopris som er mye høyere enn løk som selges i løsvekt.

Bruk løk i alt fra woker til supper, eller som et tilbehør i form av karamellisert og brunet løk.

Kål

Hodekål er en rimelig klassiker som kan brukes til så mangt: Smørdampet til koteletter (merk, hodekål trenger lengre tid enn nykål), i kålstuing, til kålruletter, i coleslaw, eller som et sprøtt og deilig element i en grønnsakswok.

Bruk ingredienslisten i oppskriften under som et utgangspunkt, men bytt gjerne ut med det du har liggende i kjøkkenskuffen, eller for eksempel kål.

Sopp

Vi har i flere år laget taco mer eller mindre fast med sopp og bønner. Det smaker minst like godt som taco med kjøttdeig – hvis ikke bedre.

Grunnen er at sopp fungerer som en svamp, som trekker til seg alt tacokrydderet. I tillegg blir de ekstra saftige, noe som igjen fører til en enda saftigere taco. Bønner og linser tilfører proteiner og en deilig nøttaktig smak.

Hvis du ikke er i tacohumør, kan du prøve deg på noen av soppoppskriftene under.

Erter

Erter, både frosne og tørkede, er en fantastisk – og rimelig – råvare. De frosne ertene er supre å ha tilgjengelig i fryseren, da kokte eller dampede erter passer supert til en rekke middagsretter.

Ertepuré av kokte grønne erter, litt melk og smør er også et nydelig tilbehør til middagen. Hvis du har litt tørket mynte i skuffen, kan du gjerne tilsette det for en frisk og deilig piff i smaken.

Eventuelt kan du lage en kjempeenkel grønn ertesuppe:

Eller – du kan bruke tørkede gule erter, og lage en stor porsjon gul ertesuppe med svineknoke. Da får du mye smak, og mat, for pengene.

Poteter

Se for all del på kiloprisen når du handler poteter. De ferdigpakkede pakkene kan koste titalls kroner mer per kilo enn løsvektpotetene.

Plukk ut noen store poteter fra løsvekten, og lag 80-tallsklassikeren bakt potet. Du kan toppe med hva du måtte ønske, og gjøre den rimelig eller litt dyrere alt ettersom.

