Min Matdrøm: Trond Moi

– Jeg har knekt et par spisebord hjemme, for å si det sånn.

– Sommer-skalldyrbord, der jeg bare går bonanza på Reinartsen nede på fiskebrygga her i Kristiansand. Der jeg kjøper østers, kamskjell, levende sjøkreps, reker og lager til et skikkelig deilig skalldyrbord med masse godt tilbredte saker – det kommer jeg til å gjenskape i år også!

– Det var overraskende mer mat enn jeg hadde trodd, vi fikk fisket litt og hanket til oss litt råvarer. Nå skal jeg ikke «spoile», men jeg var overrasket over at vi fikk tak i så mye som vi gjorde. Samtidig var det begrensninger på krydder og en del goder som jeg er vant til, som smør og olivenolje. Men jeg lagde all maten så jeg synes jo den ble veldig god!

Ifølge Moi, som sto for mye av matlagingen under Farmen Kjendis, var maten ganske god der.

– Jeg tror det folk husker best var at vi laget til en helt fantastisk ribbe. Vi fikk tak i en hel side ribbe, og laget det vi kalte «juraften» istedenfor julaften. Den ribben tror jeg det går jetord om blant deltagerne enda.

– Det var egentlig ikke det for min del. Jeg likte det vi fikk, men vi fikk grisehode som vi spiste, og det var nok det kjipeste for noen av de andre. Men jeg synes det var godt.

Om du får gjester, hvordan ser et perfekt måltid ut i 2023, for deg?

– Det ender ofte opp med at vi spiller litt musikk og at jeg danser på bordet. Jeg har knekt et par spisebord hjemme, for å si det sånn.