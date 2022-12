TikTok: Årets rareste mattrender

SMØRTREND: Det er kanskje et tegn på at absolutt alt kan bli en trend, når smør har vært et av årets it-produkter? Maria Tveiten Helgeby

Butter Boards, Cloud Bread og Healthy Coke. Finnes det noe TikTok ikke klarer å gjøre trendy?

Ny uke, ny rar matrett har gått viralt på TikTok. Vi vet ikke helt når det skjedde, vi vet ikke helt hvorfor, men på et eller annet tidspunkt, så ble TikTok et mekka for virale oppskrifter og rare matkombinasjoner som får kommentarfeltene til å koke.

Og nå som vi trer inn i et nytt år, med nye matmuligheter, så er det på sin plass å ta en liten oppsummering av noen av årets rareste mattrender.

Pasta med druer, valnøtter og brie

Pasta er virkelig en av matrettene som har fått fart på seg på TikTok i løpet av de siste årene. Du husker kanskje den ovnsbakte fetapastaen som alle gikk berserk over i 2021?

I år kom det selvfølgelig en ny pastarett på banen, men denne kan vel egentlig bare beskrives som fetapastaens fjerne, litt rare fetter.

Det var ingen mangel på reaksjoner da denne retten gjorde seg kjent på TikTok, den består nemlig av en blokk med brie, stekt i ovnen sammen med druer og valnøtter.

Brukeren bak videoen, @Ainttooproudtomeg, sverger til denne sausen både som dip og som pastasaus, men kommentarfeltet er delt:

– Absolutt ikke. Rett i fengsel, kommenterer en bruker.

– Det kan umulig finnes noe verre enn varme druer, skriver en annen.

Mye av kritikken baserer seg på at selv om druer, valnøtter og brie er smaker som passer fint sammen på et ostebrett, så betyr ikke det at det er smaker som passer bra sammen i en pastarett.

Alle er imidlertid ikke skremt bort av tanken på varme druer:

– Jeg prøvde denne retten. Resultatene er inne, og jeg kan bekrefte at den er kjempedeilig, skriver nemlig en.

Vi kan i hvert fall trygt si at denne pastaretten polariserte internett.

Healthy coke

Mange av oss føler sikkert på skammen knyttet til det å drikke for store mengder med brus. Hvordan skal det gå med tannhelsen min?, tenker jeg mens jeg tar ut en kald Cola Zero fra kjøleskapet.

Likevel er det ikke alltid like lett å legge fra seg leskedrikken, og kanskje akkurat derfor var det at «healthy coke» gikk viralt da @Mandyvjones delte oppskriften på TikTok.

Det visstnok sunnere «Cola-alternativet» består av to ingredienser: Kullsyrevann og balsamico. Digg.

SPENSTIG DRINK: Boblevann og balsamico skal visstnok etterligne . Maria Tveiten Helgeby

Eller, kanskje ikke så digg. Godts journalist testet ut denne drikken, og selv om den utrolig nok smakte som Cola ved første slurk, så kom eddiksmaken snikende innpå.

– Og den er beinhard å akseptere – sunn eller ei, kunne hun konkludere med.

Den «sunne Colaen» fikk så mye oppmerksomhet at til og med legene kom på banen for å bekrefte hvorvidt denne drikken faktisk er sunnere enn cola eller ei. Til Godt.no sa lege Wasim Zahid at kullsyre-og-eddik-drikken inneholder mindre sukker enn en sukker-Cola, men (åpenbart) mer sukker enn en sukkerfri Cola.

– Så dette eddikvannet havner vel et sted midt imellom vanlig Cola og sukkerfri Cola, sa han.

Cloud Bread

En gjenganger for flere av de mest kjente TikTok-oppskriftene, er at de inneholder svært få ingredienser – men det er vel kanskje det som fanger interessen til folk også.

For å lage «cloud bread», så trenger man bare eggehviter, sukker og maisstivelse. Dette er, i likhet med «healthy coke», ikke det mest fristende jeg har vært borti, men flere av «cloud bread»-videoene har dratt inn millioner av likerklikk, så det er trygt å si at oppskriften gikk viralt.

I TikTok-videoen under tester den norske mat-influenceren Anny Isabella Øvrehus oppskriften – men til Godt kunne hun tidligere i år fortelle at brødet ikke var like godt som det så ut.

– Det ser så deilig og fluffy ut, men det smaker egentlig bare egg.

Espresso og appelsinjus

Ok. Desto lengre man graver seg ned i hullet av virale TikTok-mattrender, desto tydeligere blir det at de fleste har nok gått viralt på grunn av sjokkfaktoren, og ikke nødvendigvis fordi de smaker så godt.

Men jeg skal ikke gå for hardt ut – hvem vet, kanskje kombinasjonen espresso og appelsinjus er bedre enn den høres ut? Det mener i hvert fall @Bundaddy, som publiserte en video hvor hun oppfordrer folk til å prøve ut den unike smakskombinasjonen.

– Jeg har ikke sett en person som ikke liker de to sammen, sier hun i videoen, men kommentarfeltet kan ganske fort avkrefte denne påstanden.

– Jeg ville virkelig elske det, men det smaker som batterisyre, kommenterer en som ikke ble overbevist av espressojusen.

Butter board

Glem ostebrett, smørbrett er den nye store greien. Eller, det var i hvert fall det, da trenden først tok av i september, etter at @Justine_snacks delte en video av et så vakkert «butter board» at den tiltrakk seg over en million likerklikk.

Hele konseptet er rett og slett at man danderer et flott brett med gjerne både urter, frukt, grønnsaker og krydder, men hele basen er smør. Det florerer av ulike butter boards på TikTok, og i videoen til trendsetteren blir det brukt salt, urter, løkstrimler, honning og spiselige blomster til å skape et smørbrett som hadde imponert enhver gjest.

Smørdanderingen ser uten tvil appetittlig ut, men i likhet med mange av de andre trendene, har smørbrettet tiltrukket seg en del negativ oppmerksomhet, akkompagnert med den positive.

– Internettet finner på hva som helst om dagen, kommenterer en bruker under videoen.

Mange kritiserer også trendhopperne for å bedrive matsløsing – det finnes tross alt en grense for hvor mye smør man orker å spise. Andre roser derimot smørbrettet opp i skyene, og skaperen av smørbrettet elsker det såpass høyt at hun ønsker å gjøre smørbrettet til «det nye ostebrettet».

Ble du fristet? Følg Godt sin oppskrift på hvordan du kan lage ditt eget butter board:

