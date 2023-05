Dette er ispinnene vi savner

23. mai 2019 Aktuelt

HUSKER DU?: Hva med Litago-isen formet som en gul og rosa ku, eller den klassiske Drillo-isen som hadde cornflakes-knas? Foto: Diplom is

Av Maria Tveiten Helgeby og Toini Thanem

Vi har gravd i arkivet og funnet frem noen ikoniske iser vi savner. Hvilke savner du?

Det blir endelig varmere og lysere for hver dag som går, og derfor klarer vi bare å tenke på én ting: Is.

I likhet med alle andre år bugner isdiskene nå over av nyheter, mens noen ispinner forsvinner for godt. Enkelte varianter blir fjernet fra markedet i stillhet, mens andre etterlater kundene med savn og frustrasjon. Alle husker vel sin favorittis fra barndommen?

Flere kom tilbake

En nyhet vi først og fremst kan glede oss over, er at høy etterspørsel førte til at flere av de ikoniske «nostalgi-ispinnene» kom tilbake i butikkene.

Både Kræsj Pink, Drillo-isen og Sjokokirsj er blant ispinnene som er tilbake i frysedisken. Og responsen var overveldende da disse folkefavorittene kom på markedet igjen.

Foto: Diplom

I 2020 da Kræsj Pink ble relansert, ble det solgt 2,7 millioner av den – Diplom-Is fortalte også til Godt at dette er den mest etterspurte isen de noensinne har hatt.

Nå finnes Kræsj Pink også som Kræsj Green, og smaken er hemmelig.

For konkurrenten Hennig Olsen ble relanseringen av både Drillo-isen og Sjokokirsj to store suksesser.

Men det er fortsatt en haug med ispinner som folket savner.

Sjekk ut vårt utvalg av gamle, men ikke glemte, favoritter under:

Kaptein Sabeltann-is

Ispinnen med cola- og sitronsmak er et stort savn for mange – til tross for den noe urovekkende formen på isen (les: kroppen til Kaptein Sabeltann).

Ispinnen ble relansert i 2019, men ikke med samme fasong som før, og det var vel strengt tatt noe av det viktigste?

Foto: Hennig Olsen

Tucan saftis

Nå snakker vi ekte søleis. Tucan var to saftiser som var festet sammen. Tanken var kanskje at man kunne dele den med noen, men la oss være ærlige - man åt begge selv.

Foto: Diplom-Is

Cola dots

Den noe spesielle isen «Cola Dots» hadde i hvert fall et veldig passende navn. Kjøpte man den, så fikk man et beger med mange små cola-is-kuler.

Foto: Diplom-Is

Joystick

Denne vaskeekte saftisen kom i avlange plastposer som man klippet opp øverst. Noe av det beste med denne isen, må jo være at man kunne vente til den smeltet litt, slik at man fikk «gratis saft» når man var ferdig med isen.

Foto: Diplom-Is

Poppin Candy

Denne jordbærfløteisen var overtrukket med - nettopp - poppin candy, små syrlige godterier som bruser og smeller når man spiser dem.

Foto: Diplom-Is

Litago-is

Litago-isen kom i to versjoner, en i beger, og en formet som et kuansikt med sjokoladeører. Begge er savnet i dag.

Foto: Diplom-Is

Popit

Denne barnlige klassikeren var fylt med jordbærgelé, dekket i et trekk av vanilje-is.

Foto: Diplom-Is

Cool fisk

Cool fisk var en leken liten sak, som var formet som en gul og rød fisk. Smaken var lollipop-aktig, og konsistensen var kremet.

Foto: Diplom-Is

Tyrkisk peber Hot ice!

Denne godsaken, som kombinerte vaniljeis med et stivt lakristrekk og en salt lakriskjerne, kom på markedet i 1996. Og det virker som at savnet etter den er stort: Det er over 6600 medlemmer i Facebook-gruppen Vi som vil ha tilbake Diplom-is Tyrkisk Peber Hot Ice.

Foto: Diplom-Is

Rakett-is

Den originale rakett-isen var sylinderformet og smakte pære og røde bær.

Hvilke ispinner savner du? Del gjerne i kommentarfeltet!

