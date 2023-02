Dette er årets sommerøl

Vi har testet 18 øl, inkludert noen alkoholfrie, og kan slå fast at det er flere gode sommerøl du kan servere til sommerfesten. Testpanelet falt spesielt for Brooklyn Summer Ale.

Her er testresultatet:

Alkoholfrie øl

Aass Sommer Uten

2+

Ølet skummer lite, og skummet forsvinner for fort. Ølet er litt slapt og kjedelig. Og det mangler bitterhet i smaken.

Aass Uten Spesial

3

Munkholm Sommerøl

3+

Flott farge, lys og klar. Godt skum og OK kullsyre. Lukter og smaker som øl.

Alkoholholdig øl

De alkoholdige ølene vi har testet er for det meste undergjærede øl-typer, det vi kjenner som lager-øl eller pilsnere. Vi har også inkludert to overgjærede øl i testen, en ale (Brooklyn Summer Ale) og et lyst hveteøl (Lade Gaards Bryghus Lys Hvete).