Slik lager du hjemmelaget sushi på 1-2-3

15. august 2023 Aktuelt

DELIKAT FISK: Sushi er både estetisk og faktisk ikke så vanskelig å lage selv.

Den lekreste sushi er både sunn og god, og du vil kanskje bli overrasket over hvor enkelt du kan lage den hjemme på kjøkkenbenken.

På onsdag fikk sushirestauranten Sabi Omakase i Stavanger en Michelin-stjerne for matopplevelsen de tilbyr. I Norge produserer fisk i verdensklasse, og du trenger ikke være mesterkokk for å trylle frem en lekker sushimiddag.

Det er lett å bli hekta på den spesielle kombinasjonen av det salte, litt sterke og fiskens mildhet. På Nodee i Oslo er de kjent for å være blant Oslos beste sushibarer, og de har servert asiatisk mat på Majorstuen i snart ti år.

Sjekk oppskrift og fremgangsmåte på sashimi, nigiri og maki under!

Sushispråket Sushi er Japans nasjonalrett og betyr egentlig marinert ris, men begrepet dekker nå rettene innenfor en hel mattradisjon. Det aller meste av sushien du lager eller får servert er sashimi, nigiri eller maki - og er derfor de viktigste ordene å kunne: Sashimi er tynne fiskeskiver uten noe annet rundt. Strengt tatt er det derfor ikke sushi i det hele tatt, siden sushi betyr marinert ris. Likevel hører det ofte til sushimåltidet. Nigiri er en avlang risball med et stykke sjømat på toppen. Maki er en runde bit med sjømat og grønnsaker i kjernen, og med tangplater og ris rundt. Kilde: Godfisk.no Foto: Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Kjøkkensjef Lung Cheung tror sushi kommer til å rangere blant verdens mest populære mat.

– Sushi er sunn, fersk og lett mat. De små bitene er enkle å spise og du kan variere med forskjellig smak, sier Cheung.

Når du spiser sushi skal hver bit dyppes i soyasaus gjerne blandet med litt wasabi før hele biten går rett i munnen. Cheung anbefaler å bruke en lys soyasaus til sushi, slik at den ikke overdøver resten av smakene. Og hvis du lurer på hvorfor syltet ingefær serveres med sushi, så er det meningen at du skal tygge litt ingefær innimellom hver bit for å rense munnen for nye smaker.

Begynn med laks

Det er imidlertid ikke kun i Norge sushitrenden har vokst seg stor. Den globale trenden illustreres godt av det faktum at i Paris leveres det nå mer sushi enn pizza på dørene.

Til tross for suksessen som ferdigmat, kan sushi enkelt flyttes fra restaurantbordet til kjøkkenbenken. Gleden starter nemlig lenge før du setter deg rundt bordet. Halve moroa er å lage den selv og et sushiverksted er en perfekt anledning til å samle familie eller venner til sosial matglede.

– Prøv deg fram litt og litt med enkle ingredienser. Laks er et godt utgangspunkt å begynne med, så kan du heller avansere med mer eksotiske ingredienser og andre fisketyper etter hvert når du føler deg tryggere på sushilagingen, tipser kjøkkensjef Cheung.

Det viktigste i tillegg til fisken er risen når du lager nigiri eller maki. Sushiris er rundkornet japansk ris, og skal ikke falle fra hverandre når du former den. For å oppnå den rette konsistensen blandes den ferdigkokte risen med sushieddik - sistnevnte kan du enten lage selv eller kjøpe ferdigkjøpt.

En sushikokk bruker vanligvis 4-6 år før de er «ferdig» utlært. Først og fremst er det en del detaljer rundt kunsten å behandle den rå fisken, mens resten krever en dose «øvelse gjør mester».

Det er derfor ingen grunn til å gi opp hvis sushien ikke blir som den du får på restaurant første gangen. Men for å lage sushi selv trenger du kun noen grunnprinsipper i bunn – her deler sushikokkene på Nodee de beste tipsene med Godt.

FERSKE INGREDIENSER: Sesamfrø, rogn, finstrimlet agurk, laks og avokado er blant ingrediensene du trenger til å lage maki. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Det aller meste du trenger for å lage sushi får du kjøpt på større dagligvareforretninger, som ofte har en egen hylle med sushi-ingredienser og utstyr.

Det viktigste er selvfølgelig fisken. Siden den spises rå, skal fisk og annen sjømat ligge i fryseren minst et døgn før du bruker den til sushi. Unntaket er norsk oppdrettslaks, som kan legges rett på risen.

Dette trenger du:

Skinn- og beinfri laksefilet

Sushiris (se oppskrift under)

Sushieddik (se oppskrift under)

Soyasaus, lys

Wasabi

Syltet ingefær

Nori, tynne plater av tørket og presset tang

Avokado

Agurk

Sesamfrø (kan sløyfes)

Flyverogn, eventuelt lodderogn (kan sløyfes)

Bambusmatte, pakket i plastfolie

HELT RÅTT: Skiver med rå laks servert med soyasaus og litt grønt er den enkleste sushi-varianten. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Sashimi er den enkleste av alle sushirettene og består rett og slett av fersk, rå sjømat som er kuttet i skiver. Den serveres i sin enkelhet som den er uten ris og eventuelt med strimler av grønnsaker som tilbehør, og dyppes i soya- eller ponzusaus.

Før du går i gang med å lage sashimi sørg for at du har en god, ikke minst ren kniv. Kjøper du ferdigrensket, rå fisk som for eksempel Salma, skal temperaturen ligger på rundt 1-4 grader, slik at bakteriene ikke kommer til. Velger du å fryse ned Salma er det best å tine den skånsomt i kjøleskapet. Har du åpnet en pakke anbefales det å bruke hele fisken samme dag.

Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Slik gjør du:

1. Kutt fisken i ca. 1 cm tykke skiver.

2. Server med soyasaus, litt wasabi for ekstra smak og eventuelt noen skiver avokado eller asparges.

NIGIRI: Er simpeltent en risbit dekket med rå fisk, og serves med ingefær og soyasaus. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Til ti biter sushi trenger du 150 gram fisk, i tillegg til sushiris som tilberedes med sushieddik.

Sushieddik:

Sushieddiken blandes inn i ferdigkokt ris for å få den rette konsistensen på sushirisen. Du kan enten kjøpe ferdigblandet sushieddik i de fleste matbutikker, eller blande den selv.

1 dl japansk eddik

4 ss sukker

1,5 ss salt

1 ss mirin (søt japansk matlagingsvin)

Bland alle ingrediensene i en egnet bolle, og rør godt til både sukker og salt har løst seg opp.

Sushiris:

Til 4 personer

350 g japansk sushiris

0,5 liter vann

0,5 dl sushieddik

Bløtlegg risen i kaldt vann i 10 minutter. Deretter skal risen vaskes ved å bli skylt i nytt, rent vann i tre omganger.

Ha risen i en kjele sammen med en halv liter vann, og kok opp. Sett ned varmen til det halve, og la risen koke videre i ca. 15 minutter, til vannet nesten er trukket inn. Halver varmen enda en gang, og legg på lokk. La risen hvile på denne lave temperaturen i 10 minutter, og ta ut risen.

Hell over sushieddik, og bland det godt inn i risen. Sett risen et sted hvor den kan avkjøles raskt (men ikke i kjøleskapet!).

Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Slik gjør du:

1. Etter du har tilberedt risen og satt den til avkjøling, kutt fisken i ca. 5 mm tykke skiver.

2. Ta en risklump på ca. 10-20 gram (1,5 ss) og form den i håndflaten til den får en oval fasong. Et tips er å legge tommel og pekefinger på hver side av risbiten, og forme den deretter.

3. Legg en fiskeskive på risen, og press lett slik at fisken blir sittende fast på risen. Du kan eventuelt smøre litt wasabi på risen før du legger på fisken, hvis du ønsker ekstra smak.

4. Anrett sushibitene på en tallerken, og legg wasabi og syltet ingefær ved siden av. Server med en liten skål soyasaus.

SUSHIRULL: Maki er ruller med ris og tang fylt med fisk og eventuelt agurk og avokado. Her er makien toppet med rogn og wasabi-majones. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

For å lage maki trenger du sushiris (se oppskrift under nigiri), nori-plater og cirka 100 gram laks per makirull. Agurk og avokado er klassiske grønnsaker til sushi, men du kan også bruke vårløk, mango eller lignende. Sesamfrø og rogn kan sløyfes.

Slik gjør du:

1. Start med å skjære laks og avokado i strimler på ca. 1 cm bredde og tynne agurkstrimler. Legg deretter et jevnt lag med sushiris over en plate nori. Nori-platene kommer normalt i standardstørrelse, men kan klippes på langs i to hvis den er litt større enn vanlig. Strø litt sesamfrø over risen.

2. Snu siden med ris ned mot sushimatten. Legg agurk, avokado og laks cirka midt på nori-platen.

3. Rull sammen til en fast rull, som om du skulle lage rullekake. Fukt litt vann på endekanten av tangen og press sammen ved å bruke bambusmatten over rullen og form den deretter.

4. Kutt rullen i to og legg dem ved siden av hverandre. Skjær deretter over begge rullene slik at du får seks biter. Her er det viktig å bruke en skarp kniv som skjærer gjennom ris, tang, fisk og grønnsaker uten at rullen blir most sammen. Topp de ferdigkuttede bitene med rogn hvis ønskelig. Server med en skål soyasaus til hver person og litt wasabi til å blande i sausen.

