Vinekspertens tips til 17. mai-drikke

FESTBOBLER: Skål for nasjonaldagen med noe godt i glasset, enten det er champagne, rosévin eller et godt alkoholfritt alternativ.

For VGs vinekspert, Sara Døscher, er glasset helst fylt med noe lyst og lett når kalenderen viser 17. mai .

– Aller først bør du tenke på hva du liker å drikke selv, det er jo det viktigste, synes jeg, at man drikker noe man selv syns er skikkelig godt, sier Døscher.

Altså ingen grunn til å kjøpe flotte, dyre champagner, om man trives best med prosecco eller cava, understreker hun.

– For de som liker det søte er italienske Moscato d’Asti en vinner om våren og ypperlig til jordbær. Er du mer på det knusktørre, kan du gå for en musserende vin fra England. De er virkelig i toppform nå, og det er svært mye bra på markedet, tipser Døscher.

Lyst og alkoholfritt

Som nevnt, vår og lysere dager betyr også lyst også i glasset, for Døscher.

– Rødvin kan kanskje passe inn utpå på kvelden til grilling, men på 17. mai går jeg bestandig for bobler eller rosé hvis jeg skal nyte alkohol. Jeg elsker at rosésesongen er i gang i for fullt i mai, så hvitvinen får ligge til en annen anledning. Men dette er kun personlige preferanser, sier Døscher.