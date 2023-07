God og enkel blåbærsnack du må prøve

Har du noen gang kjent på et skikkelig søtsug, men ikke hatt samvittighet til å gi deg hen til lørdagsgodt på en tirsdag?

Da har vi kanskje oppskriften for deg.

Superenkelt, supergodt, raskt, og med ingredienser man ikke trenger å få altfor dårlig samvittighet for å spise.

Oppskriften består nemlig bare av blåbær og mørk sjokolade, og går under navnet «Blueberry cluster» på TikTok og Instagram.

Slik gjør du

3. Et kjøleskap

Start med å dele opp den mørke sjokoladen i en skål. Sett den i mikrobølgeovnen, eller ha den i et vannbad så sjokoladen smelter. Hver mikrobølgeovn er ulik – så pass på at den ikke står for lenge og blir brent.