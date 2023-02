Oppbevaring av kaffe: Slik holder kaffen seg best

20. februar 2023 Aktuelt

DET SORTE GULLET: Mange av oss drikker kaffe hver dag, men hvor lenge holder egentlig kaffebønner seg? Og er det noe vits i å spare «godkaffen» i lang tid til de helt spesielle anledningene? Øyvind Nordahl Næss / VG

Ingeborg Christensen Breivik Journalist Lagre artikkel

Hvor lenge holder kaffen seg? Kan kaffebønner fryses? Og ikke minst: Kan kaffemaskinen gjøres klar kvelden i forveien? Vi har hørt med fagfolk.

Det kan være vanskelig å orientere seg i havet av kaffe – ikke bare finnes det uendelige typer kaffebønner som passer til ulike kaffedrikker, for ikke å snakke om haugevis av kaffekverner, det finnes også strenge regler for hvordan kaffen bør oppbevares, for at den skal smake best mulig.

Vi tok en prat med Bjørn Grydeland i kaffeinformasjonssenteret Kaffe.no, som svarte på alle våre spørsmål om hvordan kaffen holder seg best og lengst.

Unngå lys og luft

En ting mange virker å lurer på, er om man skal oppbevare kaffe i kjøleskapet. På spørsmål om hvordan man oppbevarer kaffen best, svarer Grydeland at det er spesielt to ting man bør unngå:

– Lys og luft er kaffens verste fiende, og vi anbefaler å oppbevare kaffen i lukket, lystett emballasje, tørt i romtemperatur. Gjerne kjølig om mulig. Bruk helst originalemballasjen, enten i en lukket boks eller med klips for å hindre luft. Mange liker å helle kaffen fra posen og over i en boks, men da bør man vite at aromastoffene er flyktige og forsvinner raskt.

Hele kaffebønner og kvernet kaffe oppbevares på samme måte, forteller han.

– Er det forskjeller på hvordan man bør oppbevare kaffe som er kvernet for ulike drikker, for eksempel for espresso- og for presskannekaffe?

– Mens espressokaffe er svært finmalt, er presskanne grovmalt. Finmalt kaffe har veldig mye overflate, og motsatt har grovmalt kaffe mindre overflate, og hele bønner enda mye mindre. Overflaten påvirkes av lys og luft, noe som betyr at desto finere malt kaffen er, desto fortere oksiderer og forringes kaffen. Det er grunnen til at man i kaffebaren kverner kaffen «shot for shot».

FORRINGES FORT: Det er en grunn til at man kverner kaffen «shot for shot», forklarer kaffeeksperten. Shutterstock

Bør ha lufttett kaffeboks

Grydeland beskriver det som at forringet kaffe «fader», altså at den mister både smak og aroma.

– Det tar en stund før kaffen blir vond og mister all friskheten, men nedbrytningsprosessen starter med en gang kaffeposen åpnes. Kaffe er ferskvare og må behandles som det – aromastoffene er flyktige, og den gode opplevelsen får man når kaffen er fersk. Optimalt sett bør all kaffe kvernes rett før bruk.

– Hvordan påvirker lys og temperatur kaffen?

– Direkte lys får brente kaffebønner til å eldes raskere. Det er ekstremt viktig å oppbevare kaffebønner mørkt og helst i tett boks. Er luften varm og fuktig, skjer også nedbrytningen raskere.

HOLDER SEG BEST: Hele bønner har lengre holdbarhet enn kvernet kaffe. Shutterstock

– Hvor lenge holder kaffen seg god?

– Vi sier gjerne at malt kaffe holder seg i fire til fem dager, mens hele bønner holder i syv til ti dager.

Fryse ned kaffebønner

Men, før du kaster all kaffen du eier, så er det viktig å huske på at kaffe er en tørrvare med lang holdbarhet. Som Grydeland presiserer lenger oppe, så tar det en stund før kaffen blir direkte vond, men den smaker best i løpet av de første dagene, og vil gradvis miste kvaliteten.

– Kan man fryse ned kaffebønner?

– Ja, i prinsippet, men da må man bruke lufttett beholder, og det bør ikke være store mengder. Om man åpner beholderen og tar ut en mengde kaffe, så kan det komme kondens, noe som ikke er bra for holdbarheten, forklarer kaffeskeperten.

Han fortsetter:

– Det finnes en viss restfuktighet i kaffen, og disse molekylene vil utvide seg noe som kan ødelegge bønnestrukturen. For øvrig absorberer kaffe lukt fra andre matvarer, og både kjøleskap og fryser kan dermed være problematiske oppbevaringssteder.

Ikke gjør klar kaffen kvelden før

Så til slutt: Får det egentlig noen negative konsekvenser for kaffesmaken å gjøre kaffemaskinen klar kvelden i forveien, for å spare noen øyeblikk tidlig på morgenkvisten?

– Det er ikke lurt. Som nevnt starter forringelsen med en gang, og ønsker man å bevare den gode smaken og aromaen brygger man fersk kaffe, rett fra kvernen eller posen. Vi vil ha godsakene i koppen, ikke i lufta! Man kan jo dekke på hele frokostbordet, sette fram brød, ost og pålegg, men det gjør man ikke. Tenk det samme om kaffe.

Og for deg som tenker at god kaffe er noe som bør spares og nytes til riktig tid, så har Grydeland nok en realitetssjekk å komme med:

– Kaffe man kjøper i butikken er pakket og «flushet» med nitrogen, for at oksygenet skal fortrenges. Avhengig av type emballasje og pakkemetode vil holdbarhet på kaffe man kjøper variere. Dessverre har ikke alle mindre kaffebrennerier slik pakkemetode, og da vil også holdbarheten være kortere, men det er som regel merket på posene.

Nettopp fordi kaffe er ferskvare, er det leit å bruke mye penger på en dyr flott kaffe, og la posen være åpen og bare bruke denne kaffen til «spesielle anledninger». Det som da var spesielt med den kaffen har gjerne forduftet underveis.

Så, her har vi oppsummert tipsene for kaffe-oppbevaring:

1. Oppbevar kaffe i en lukket og lystett emballasje, siden direkte lys får kaffebønner til å eldes raskere.

2. Kaffen skal stå tørt i romtemperatur/kjølig. Hvis luften er varm og fuktig, skjer nedbrytningen av bønnene raskere.

CLOSE, BUT NO CIGAR: Ja, denne boksen er kanskje lufttett, men den skal også være lystett. Oppbevarer du bønnene dine i en slik beholder, bør de med andre ord inn i et helt mørkt skap. Shutterstock

3. Hele kaffebønner og malt kaffe oppbevares på samme måte.

4. Desto finere malt kaffen er (som for eksempel espressomalt kaffe), desto fortere oksiderer og forringes kaffen.

5. Malt kaffe holder (les: smaker best) i fire til fem dager, mens hele bønner holder i syv til ti dager.

6. Man kan i prinsippet fryse ned bønner, men gjør det i små doser i en lufttett beholder, så det ikke oppstår kondens.

7. Kaffe tar opp lukt fra andre matvarer, og både kjøleskap og fryser kan dermed være problematiske oppbevaringssteder.

Tek.no har har funnet den beste kaffetrakteren i en samletest. Les testen av kaffetraktere her!

Publisert: 20.02.2023 kl. 15:31

Oppdatert: 21.02.2023 kl. 14:49 Del

Finn flere artikler : Kaffe Holdbarhet

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny