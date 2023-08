Tre virale egg-hacks

REVET EGG: En av mange egg-trender på TikTok er å rive egget med en rasp. Foto: Malene Strande Cae / VG

Internett er fullt av gode og mindre gode ideer innen matlaging. Vi testet tre retter med egg som har vært spesielt populære i sosiale medier.

At også ferskere generasjoner er opptatt av mat og matlaging er det liten tvil om. På plattformer som Instagram og TikTok er det nemlig ikke bare «femfinger-utfordringer» og «get ready with me» som trender. Det er også tusenvis av matoppskrifter.

Tidligere har vi skrevet om den populære smash tacoen, creamy, cheesy Samyang-nudler og cottage cheese-is. Denne gangen besøker vi derimot en favorittingrediens hos mange – egget.

Ikke bare er det populært å lage matretter av egget foran kamera, det har også lenge holdt rekorden for flest antall likes på Instagram med over 60 millioner hjerter under brukernavnet @world_record_egg.

Shredded egg, eller revet egg som vi kan kalle det på norsk, er akkurat hva det høres ut som. Du tar rett og slett et rivjern og fører egget over.

Resultatet blir små strimler av egg som legger seg over den valgte skiven på tallerkenen. Det ser nesten litt ut som ost. Men har det noe for seg eller er det bare mer arbeid? Vi testet!

SØL: Noe søl ble det under rivingen av eggene, men moro var det. Foto: Malene Strande Cae / VG

Slik gjør du det

Hardkok antall egg du vil ha. Dette tar vanligvis ca. 10 minutter.

Når eggene er ferdige kan du avkjøle og skrelle dem.

Finn frem et mini-rivjern, altså et sånt du bruker til parmesan for eksempel.

Riv egget over skiven.

På brødskiven valgte jeg å bruke most avokado med litt salt, pepper og sitron, men her kan du bruke akkurat hva du selv måtte ønske. Da eggene var revet, tok jeg også litt parmesan og krydder på toppen.

Dommen? Dette var en annerledes og morsom måte å servere og spise egg på. Smakte det veldig annerledes enn om eggene hadde vært skivet på tradisjonelt vis? Nei, men det ga en luftig følelse i munnen, og faktisk en mildere smak av egg. Kanskje en god måte å få de yngste til å få i seg mer vitaminer og mineraler?

Alt smaker bedre om du putter det i en diger lompe, og egg er intet unntak. Dette er faktisk trikset både for deg som ikke er omelettens største fan og for deg som digger den. Er du i sistnevnte gruppe vil dette nemlig bare gi omeletten det lille ekstra, mens det for deg i førstnevnte kan oppleves som en frokost-taco.

SNUOPERASJON: Spenningen var til å ta og føle på når denne herligheten skulle snus. Heldigvis var det mye lettere enn man skulle tro. Foto: Malene Strande Cae / VG

Slik gjør du det

Knekk to egg i en bolle og visp dem med en gaffel

Dersom du ønsker kan du tilføre litt salt og pepper

Hell eggene i en middels stor og godt smurt panne

Når eggeblandingen har stivnet litt i bunnen, kast en tortillalefse over eggene.

La eggene med tortillaen steke litt til før du snur hele sulamitten.

Legg på ost, skinke og det du ellers ønsker å ha på tortilla-omeletten din.

Brett herligheten i to og legg over på en tallerken.

I tortilla-omeletten denne gangen valgte jeg å bruke mozzarella, litt parmesan, tomat, salat og litt røkt skinke. Dette ble en vinner om jeg må få si det selv, og det til tross for at jeg glemte avokado.

Dommen? Dette kommer ikke til å bli eneste gangen du finner tortilla-omelett i huset mitt. Dette blir en klassiker som skal med videre i matlagings-repertoaret. Superenkelt om du bare trenger noe sunt å godt på vei ut døren også.

DIGG: Tortilla-omelett viste seg å være en ordentlig vinner. Her fylt med ost, skinke, salat og tomater. Foto: Malene Strande Cae / VG

Feta-stekt egg, så ut til å være den egg-retten jeg alltid har manglet i livet. Smeltet feta, egg og noe godt pålegg på en tortilla eller en skive kan jo ikke slå feil! Dette skulle i teorien være en enkel rett å lage også, men undertegnede fikk noen problemer underveis.

I videoene under kan du se hvordan fetaosten smelter i pannen, og egget blandes med den smeltede osten. På mitt kjøkken ble fetaosten en slags popkorn der feta og fett smalt mellom veggene. I ettertid har noen poengtert at det kanskje var typen fetaost som gjorde at det gikk galt, uten at jeg har testet med noen annen variant enn Apetina Original Classic.

SOS: Her ble det mye søl, antagelig fordi journalisten burde brukt en annen type fetaost. Foto: Malene Strande Cae / VG

Slik skal du i teorien gjøre det

Ha en god mengde fetaost i en varm panne, gjerne i en sirkel

La fetaosten smelte, før du knekker et egg i midten av den smeltede osten

Stek egget til du får en sprø kant av egg og ost rundt eggeplommen.

Brett egget forsiktig og legg det i en tortilla eller på en brødskive.

Her gikk jeg for å putte egget i en tortilla, og til tross for at jeg ikke fikk den sprø osteskorpen, ble retten spisendes likevel – bare veldig salt.

Dommen? Dette kunne nok blitt en vinner om resultatet var bedre, men det kan være jeg heller prøver med på pesto-egg neste gang.



Har du tips til hvordan man lykkes bedre med feta-eggene, eller forslag til hva som kan brukes som toppinger og fyll? Kanskje du har ditt eget egg-hack? Fortell oss om det i kommentarfeltet.

