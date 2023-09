Sprite-iste? Vi tester den virale drikken

4. september 2023 Aktuelt

TIKTOK-DRIKK: Sprite og te har vært spesielt populært på sosiale medier. Foto: Natalie Ngo Granum / VG

Malene Strande Cae

Skal vi tro kreative sjeler på det store internett er miksen av sprite og te en frisk vinner. Vi tester!

Nye påfunn dukker stadig opp på internettet, og en av de ferskeste trendene på blant annet videoappen TikTok er å lage en blanding av Sprite og te. I redaksjonen er vi glade i begge deler, men har frem til nå hatt for vane å drikke dem hver for seg.

Tidligere i år har vi testet og omtalt flere oppskrifter og mattrender fra den populære appen. Creamy, cheesy Samyang-nudler, egg-hacks, cottage cheese-is og smashed taco, er bare noe av det vi har vært innom.

Nå er det altså Sprite og te som skal testes. Kombinasjonen har blitt løst på ulike vis i videoene vi har kommet over, så vi testet like gjerne tre forskjellige varianter.

TE(ST): Vi valgte å teste sprite med tre ulike typer te; vanlig sort, in’fuse og iste-pulver. Foto: Malene Strande Cae / VG

SPRITE-ISTE: In’fuse-posene var lette å dytte nedi Sprite-flasken. Foto: Natalie Ngo Granum / VG

Først ut i testen er Twinnings sin variant av iste-poser. Disse ligner nok mest på typen som er brukt i mange av de virale videoene, men i tillegg til sort te er de tilsatt smak av pasjonsfrukt, mango og blodappelsin.

– Oi, det var en intens lukt!

Malene har åpnet den sylinderformede boksen og dratt av folien under lokket. Det lukter mye av ulike typer frukt, og bærer preg av parfyme.

For å gjøre testen mest lik TikTok-versjonen, valgte vi å bruke to poser te i en halvliter Sprite. Etter at posene var lagt i flasken, skrudde vi på korken, vendte flasken noen runder, og lot den stå i noen minutter.

– Førsteinntrykket er at det ser fresht ut og lukter friskt, sier Natalie etter å ha helt opp i glasset.

Malene sier seg enig, og sier det minner om en sommerdrink.

Etter en kunstpause med smaking er dommen klar:

– Denne var jo skikkelig god, utbryter Natalie.

Etter å kjent lukten da vi åpnet boksen, var frykten at det skulle bli for mye smak av kunstig frukt, men kombinasjonen overrasket altså positivt. Det ble heller ikke for søtt, antagelig fordi in’fuse-posene er sukkerfrie.

– Dette kunne jeg tenke meg å lage igjen. Jeg har testet å blande disse posene med vann, og det likte jeg ikke noe særlig, men med Sprite fungerte det mye bedre, fortsetter hun.

– Det er veldig godt, men med tanke på hvor mange poser det er i boksen og hvor mye den koster, så blir det en dyr drink, påpeker Malene.

Prislappen på en boks med 30 gram, eller 12 poser, er nemlig 125 kronasjer på Oda, og gjør dermed den totale prisen rimelig høy pr glass med leske.

Pris: 125 kroner for 30 gram te/12 teposer + 26 kroner for 0,5 Sprite inkludert pant.

BRUS: Vi hadde varierende hell med å skulle blande iste-pulver med Sprite. Foto: Natalie Ngo Granum / VG

Vi var skeptiske og det med god grunn. Følelsen av at det kanskje ikke var det lureste å helle iste-pulver rett i brusflasken viste seg også å være begrunnet. Etter kun noen få korn av iste i kontakt med brusen, så testrommet ut som et middels godt skoleprosjekt. Spriten sto i taket, og pulveret klumpet seg i bunnen av flasken.

Løsningen ble å tømme litt pulver i et glass, og deretter skjenke brusen over. Det ble fremdeles mye skum, men ikke så det bruste over.

– Det lukter jo veldig godt da, sier Malene.

– Ja, det lukter som sånn klassisk iste, istemmer Natalie.

Etter å ha tatt første slurken viste det seg, ikke veldig overraskende kanskje, at boblene var forsvunnet. Og smaken, vel, den ble mye av alt.

– Dette ble veldig sitron på sitron, det smaker jo nesten bare en forsterket Sprite, sier Natalie.

– Jeg kjenner liksom den klassiske isteen, men jeg liker nok pulveret bedre når det er blandet med vann. Dette smakte veldig søtt, er Malenes kommentar.

Konklusjonen blir at iste-pulver og Sprite heller kan nytes hver for seg enn å blandes.

Pris: 15,60,- for en pose med istepulver + 26 kroner for 0,5 Sprite inkludert pant.

KALDBRYGG: Te-posene til Lipton brygges nok mest effektivt i varmt vann. Foto: Natalie Ngo Granum / VG

Mens vi oppholdt oss i TikTok-hullet bestående av sitronbrus og te, forsto vi etter hvert at det var kombinasjonen av Sprite og vanlig te som var den originale måten å gjøre det på. Dette måtte vi selvfølgelig også prøve.

Som med in’fuse dyttet vi oppi to teposer, skrudde på igjen korken, og vendte den opp ned. Teen ble stående i noen minutter før vi helte i glass og testet.

– Det smaker jo te, sier Natalie.

– Jeg er spent på hvordan den blir om den står lenger, den smaker jo ikke veldig mye te, mener Malene.

Alt i alt er drikken frisk og ikke alt for søt, men journalistene kommer frem til at det blir litt platt.

– Det hadde kanskje vært godt med noe sitron eller lime. Litt ekstra syre, sier Natalie og fortsetter:

– Men jeg får ikke helt den iste-følelsen.

Konklusjonen blir at vi kanskje burde vært noe mer tålmodige før vi testet. Her har vi lest alt at alt fra 10 minutter til en time skal være den perfekte trekke-tiden, så det gjelder antagelig å prøve seg frem. Vi kunne med fordel også ha brukt litt sitronsaft for ekstra friskhet.

Pris: 41,90,- for 100 gram/50 teposer + 26 kroner for 0,5 Sprite inkludert pant.

Kunne du tenke deg å lage en klassisk iste fra bunnen av? Hva med å prøve en av disse?

