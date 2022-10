Derfor kommer stjernekokkene til denne holmen

7. oktober 2022 Aktuelt

YTTERST: Holmen Lofoten i havgapet og med mektige fjell i ryggen.

Verdensberømte stjernekokker holder eksklusive matkurs her. En av Hollywoods største stjerner dro i all hemmelighet hit på bryllupsreise. Hva er det med den lille holmen ytterst i Lofoten?

Lenge før nevnte Hollywood-stjerne er født, hopper en glad småjente på stien fra barndomshjemmet i Lofoten og nedover mot holmen ikke langt fra huset. Fem år gamle Ingunn Rasmussen skal ikke leke i fjæresteinene, hun er på vei til jobb. De små barnefingrene skal egne sylskarpe kroker på de lange linene som fiskerne skal sette langt der ute på havet.

– Det var helt klart tøft, men det var sånn livet var den gangen. Og det var jo ikke bare jeg som jobbet, det gjorde både de andre søsknene mine og andre barn i området. Jeg likte både å jobbe og det å tjene egne mine egne penger, for selv om vi hadde det vi trengte hjemme, så var vi ikke akkurat rike, minnes Ingunn Rasmussen (56) i dag. Hun er gründer og kvinnen bak Holmen Lofoten.

GRÜNDER: Kvinnen bak Holmen Lofoten, Ingunn Rasmussen.

Å bygge en drøm

Langs mønet på det gresskledde taket på Ingebua, en av de vakkert restaurerte rorbuene, tripper en tjeld. Sammen med maken passer den reiret sitt der oppe på taket, beredt til å skremme både mennesker og måker.

Ingunn har satt seg ned i restauranten for en prat og en kaffe. På seg har hun ujålete fleece, og hun har nettopp plukket søppel under bryggene. Hun er høyt og lavt på Holmen, og har både overblikk med lange planer, samt et laserblikk for detaljer.

UTEKJØKKEN: Ryperibbing i havgapet på Holmen.

– Ting kommer ikke gratis, man må jobbe for det. Det er et arbeidsomt liv, og jeg kan nok ikke pensjonere meg på lenge, men nå har vi fått til mange spennende ting her, sier Ingunn.

Den lille jenta med fiskeslo på nevene hadde neppe forestilt seg at hun drøye 50 år senere skulle sitte her som sjef på den lille holmen, som Hollywood-stjernen Lily Collins omtaler som «pure magic» for sine over 26 millioner følgere.

GUIDE: Ingunns bror, Audun Rasmussen, er en erfaren fjellguide, og tar både Hollywood-stjerner og andre gjester med på tur i Lofotfjellene.

Værgaranti

Vi har kjørt på svingete asfalt i magisk solskinnsvær langs høye fjell og glitrende hav for å komme hit. Nesten ytterst i Lofoten ligger Holmen Lofoten, nærmere bestemt i Sørvågen mellom Moskenes og der veien slutter i Å. På den lille holmen er fiskeriene i dag byttet med hotell- og restaurantdrift.

De gamle rorbuene er restaurert, og i tillegg er det satt opp flere moderne bygninger som rommer både værelser og suiter. Sammen danner de dagens Holmen Lofoten, men det har tatt tid: Det er nemlig over 20 år siden Ingunn kjøpte den vesle holmen, i 2001.

ARKITEKTUR: På Holmen er det en blanding av gamle, restaurerte sjøbuer og nye bygg i moderne arkitektur.

– I 2003 ryddet vi ut av sjøbuene, og han som var min daværende ektemann mente vi bare burde brenne dem ned til grunnen, ler Ingunn.

– Men en av søsknene mine som var snekker, mente vi kunne restaurere. Og sånn ble det, heldigvis.

Samme år ble det etablert et selskap som kjøpte eiendommen, og Ingunn skrev forretningsplan. Hun ville satse på overnatting og restaurant med lokal mat. Og den sikreste ressursen som hun førte inn i planen, var været!

– Når gjestene spør om været, så garanterer vi alltid vær, men aldri hva slags, sier hun med et smil, og peker ut mot havgapet hvor morgentåken nå ser ut til å lette.

Et av 13 søsken

Ingunn vokste opp som et av 13 søsken. Barneflokken måtte tidlig hjelpe til både hjemme og med ekstrajobber. I tillegg var den store barnefamilien flinke til å utnytte naturens gaver.

– Fra vi var unger var vi vant til å sanke, det lærte vi hjemmefra. Vi samlet skjell i fjæra og kokte dem i havvann i gamle fiskebollebokser på bålet, minnes Ingunn.

BARNDOM: Ingunn sammen med en av sine 13 søsken, broren Audun.

– I feriene plukket vi bær. Jeg husker en gang, jeg var vel en åtte-ni år gammel, og da plukket jeg rundt 120 liter molte alene. Vi syltet og saftet, og på den måten hadde vi begge deler gjennom hele vinteren, forklarer Ingunn.

– Det var mange munner å mette, og ikke noe bakeri i nærheten, så til helgen ble det bakt 14 brød. Melk hentet vi på butikken, 24 liter av gangen. Det er derfor jeg har så lange armer, flirer hun.

En stalker?

På middagsmenyen i dag er første rett en kamskjell sashimi med fermentert plomme og sjøkreps garum. Råvarene er kortreiste. Den blir servert med krispe bobler fra Jura.

EVENT: Kjøkkensjef på Holmen, Richard Cox og chef Valentine Warner.

I 2015 bodde Ingunn i Korea sammen med sin daværende ektemann og deres felles datter. På TV var det få kanaler som ikke var på koreansk, men hun zappet seg frem til BBC, og gjennom skjermen ble hun kjent med den britiske chefen og matformidleren Valentine Warner. Etter timer foran TV-skjermen tok Ingunn en beslutning og sendte den berømte kokken en e-post.

– Hun skrev: «Jeg har sett TV-programmene dine og lest bøkene du har gitt ut. Måten du tenker på når det gjelder mat og natur passer veldig godt sammen med det jeg vil forsøke å oppnå i Norge. Så vil du komme på besøk?», forteller Valentine Warner når vi møter ham ved frokostbordet på Holmen.

Han gliser bredt og hevder spøkefullt han var innom tanken på at dama kunne være en stalker.

LOKALMAT: Kortreiste kamskjell.

En sjanse å ta

– Jeg kjente jo slett ikke dama, og jeg var veldig busy. Men så elsket jeg det nordiske og det arktiske, og i tillegg tror jeg på troll. Han ruller med øynene.

– Så jeg tenkte: Det er en sjanse å ta, men det er for dumt å si nei. Vi snakket sammen på telefon, og Ingunns stemme ...

Han tar sats, og her kommer år som formidler på TV til sin rett:

– Jeg digger stemmen hennes. Den høres ut som en liten bekk som renner gjennom en eng med blåklokker, men hun har kraften til en mektig foss.

Han lar setningen henge i luften et øyeblikk før han fortsetter.

– Og så fikk hun meg til å le, så da sa jeg ja!

Den travle engelskmannen kommer først til Norge to år senere og lander på den bitte lille, lokale flyplassen. Her møter han Ingunn for første gang og på veien fra flyplassen til Holmen har hun nesten overbevist ham. Når han stiger ut av bilen og ser stedet, er han solgt.

– Det jeg digger med Ingunn er at vi er like: Hvis du ikke spør – får du ingenting. Det verste som kan skje er at folk sier nei!

KONGETORSK: Den tørkede kongetorsken henger oppunder taket i restauranten, og skal etter gammel overtro kunne varsle været.

Der verden ender

Sammen utviklet BBC-kokken og Lofotjenta et konsept de hadde troen på. I tillegg til hotell- og restaurantdrift skulle Holmen Lofoten tilby noe helt enestående og spektakulært: Et kulinarisk eventyr hvor du i fire dager, sammen med en liten gruppe, får være sammen med kjente kokker.

Gjennom disse dagene får gjestene lære mer om den enkelte kokks matfilosofi, bli med på sanking av lokale ingredienser samt nyte måltider i verdensklasse i godt selskap langs kveldens langbord. Og navnet på eventene er Kitchen On The Edge Of The World.

I starten var de fleste kokkene britiske og det samme var deltagerne, men med smart markedsføring og word of mouth økte kjennskapen til det vesle stedet nord i Norge.

STJERNEKOKK: Svenske Niklas Ekstedt er en av toppchefene som har gjestet Holmen Lofoten.

I juni gjestet kjendiskokk svenske Niklas Ekstedt Holmen Lofoten. Han er kjent for et norsk publikum fra en rekke matprogrammer, og han har også restauranten Ekstedt i Stockholm.

I sankthanshelgen var det Margot Hendersons tur, kokken fra New Zealand som står bak den berømte London-restauranten Rochelle Canteen. I september gjennomføres også to fulltegnede eventer, og kokkene for 2023-sesongen er allerede lansert med spennende navn.

Verden har fått opp øynene for Holmen Lofoten, og Kitchen On The Edge Of The World har blant annet blitt omtalt i prestisje-medier som Conde Nast Traveller, Forbes, Financial Times og Suitcase Magazine.

This place is pure magic ...

Disse mat-eventene har også fått mye oppmerksomhet blant foodies og chefer rundt om i verden, noe som leder oss tilbake til Holmen Lofotens Hollywood-eventyr.

Det begynte som en helt vanlig dag på jobben. Ingunns sønn, Håvar Holmen, tok imot dagens gjester, som ankom som avtalt. Et ungt og hyggelig par fra USA som hadde booket seg inn for et par netter. De var på bryllupsreise og hadde kostet på seg den flotteste suiten med utsikt rett ut i havgapet.

Det var først når følgerne begynte å tikke inn på Instagram at de ansatte på Holmen Lofoten ante at noe var i gjære. Over natten hadde de fått over 1000 nye følgere, noe som var overveldende for det lille stedet.

Det viste seg at den kvinnelige delen av paret var Lily Collins, datteren til musiker og trommis Phil Collins og kanskje aller mest kjent som selveste Emily fra Netflix-suksessen «Emily in Paris». Ektemannen er den heller ikke helt ukjente regissøren Charlie McDowell.

– De lo bare av meg når jeg dagen etter innrømmet at jeg ikke visste hvem de var, forteller Håvar.

Lily har fortalt at hun ble tipset om stedet av selveste kjøkkensjefen på Noma i København, da hun besøkte restauranten som er kåret til verdens beste. Både VG, andre nasjonale og internasjonale medier omtalte bryllupsreisen behørig.

Både Lily og ektemannen har delt flere innlegg fra Holmen Lofoten og fotturen de hadde i fjellene med Ingunns bror, turguide Audun Rasmussen.

«Pure magic», skriver Lily til sine nesten 27 millioner følgere på Instagram. Noen uker senere postet hun «Take me back» og Holmen ble også trukket frem som et av Lilys «magiske øyeblikk i 2021».

SJØBU: En møysommelig restaureringsjobb er utført i sjøbuene. Gamle vegger og gulv er beholdt, men sengene er nye og tilpasset moderne standard.

Fra London til Lofoten

Oppussingen har gitt rom for sporene etter fiskerliv i de gamle veggene. Boltene hvor fiskelinene pleide å henge, får fortsatt stå i restaurantveggene. På veggplankene kan man se fargeglade flekker hvor fiskere for kanskje hundre år siden har testet ulike båtmalinger.

Bak benken på det åpne kjøkkenet prepper kjøkkensjefen, britiske Richard Cox kveldens neste rett. Egentlig tok han kontakt for å få bidra på et event, men fikk i stedet tilbud om fast jobb. Kokken slo til og forlot både jobb og hus i England. I mars 2020 sto han på flyplassen i London med en enveisbillett i lommen, da han fikk en telefon fra Ingunn:

«Du kan ikke komme! Grensene er stengt, for coronaen har kommet til Norge!»

KJØKKENSJEF: Richard Cox sa opp jobb og hus for å flytte til Lofoten.

Det var et sjokk for den unge kokken som da sto uten både jobb og hus, og først i juni samme år klarte han å komme seg til Lofoten. Men i dag er livet mer i vater. Samboeren har flyttet etter, fått jobb her og nå har de også kjøpt hus, forteller han.

– Det var en litt røff start, men jeg elsker livet vårt her oppe og jobben, smiler Richard, og setter fra seg en tallerken med biff tartar, røkt østers, konfitert eggeplomme og fermentert, lokal seiersløk.

ÅPENT KJØKKEN: Kjøkkensjefen legger siste hånd på verket.

KÅLRULETT: En gammel klassiker i moderne drakt.

KORTREIST: Også på rommene er materialene kortreiste med blant annet tekstiler fra Lofoten Wool.

NIGHTCAP: En siste drink før sengetid.

Optimist

Ute har tåkedisen lettet og selv om det nærmer seg midnatt, gløder solen fortsatt og farger hav og holmer gyllenrosa. Det blir full stopp i serveringen når gjestene nærmest løper fra bordene med mobilkameraene klare til å feste Lofotmagien til kamerarullene. Kjøkkenet tar det med ro og det samme gjør Ingunn.

– Jeg er optimist til opp over ørene, smiler hun.

UTSIKT: Tåken har lettet og selv om klokken er nærmere midnatt farger midnattssolen fjell og himmel rosa.

