Michelin 2023: Norge fikk flest nye stjernerestauranter

12. juni 2023 Aktuelt

VINNERNE: Alle som mottok stjerner i Michelin-guiden samlet seg på scenen. Foto: LEHTIKUVA / Reuters / NTB

Av Ingeborg Christensen Breivik og Yasmin Sfrintzeris

Seks nye norske restauranter fikk en stjerne under årets utdeling: – Nivået er høyere enn noen gang, mener Godts matanmelder.

Hvert år mottar restauranter over hele verden anerkjennelse for deres kulinariske kunster, i form av stjerner i Michelin-guiden. Mandag kveld sto de nordiske landene for tur til å motta utmerkelser i guiden.

Seks norske restauranter mottok i kveld sin første stjerne. Fem av dem er fra Oslo.

Nye norske Michelin-restauranter

Totalt 14 nordiske restauranter mottok sin første stjerne. Norge ble landet som mottok flest nye stjerner.

Disse restaurantene fikk én ny stjerne:

Stallen, Oslo

À L’aise, Oslo

Mon Oncle, Oslo

Sabi Omakase, Oslo

Savage, Oslo

K2, Stavanger

Ingen norske restauranter mottok to stjerner i årets guide, men alle de nordiske restaurantene med tre stjerner beholdt sine stjerner. Det innebærer at Maaemo fortsatt er den eneste restauranten med tre stjerner i Norge.

Ingen norske restauranter mistet en stjerne.

Mottok stjerne etter ett år

– Det er jo vidunderlig og virkelig en glede. Det er fantastisk for hele teamet å få en slik anerkjennelse så fort. Teamet på Mon Oncle har jobbet knallhardt for å skape minnerike opplevelser hver eneste kveld og jeg vet hvor mye dette betyr. Jeg er utrolig stolt, sier eier av Mon Oncle, Esben Holmboe Bang, til Godt.

Bang er også kjøkkensjef og medeier av Maaemo, Norges første og eneste trestjerners restaurant. I 2022 startet han opp franskinspirerte Mon Oncle.

– Basert på erfaring, så er Michelin også flinke til å plukke opp når kokker som allerede har fått Michelin-stjerner åpner opp noe nytt, sa matblogger Anders Husa til Godt i forkant av utdelingen.

Både Husa og Godts matanmelder spådde at Mon Oncle ville motta en stjerne i kveld.

SEIERSSKÅL: Ett år etter åpning, mottok Mon Oncle en stjerne under årets Michelin-utdeling. Restauranteier Esben Holmboe Bang feiret sammen med teamet. Foto: Privat

– Vi har trengt dette

Etter mange år som kandidat, mottok også À L’aise sin første stjerne i guiden under årets utdeling.

– Vi er helt utrolig stolte. Vi har trengt dette, forteller kjøkkensjef Ulrik Jepsen til Godt.

– Min kone Mia vant Serviceprisen, så det var som å vinne to stjerner i kveld forteller den begeistrede kjøkkensjefen videre.

Jepsen forteller at teamet har jobbet iherdig for å motta denne bemerkelsen, men at han ikke turte å tro at À L’aise ville motta stjernen, før han ble ropt opp.

– Jeg trodde ikke på det før jeg så det på skjermen. Nå skal vi feire og kose oss, og så er det tilbake til hard jobbing på onsdag.

NOK EN STJERNE: I tillegg til at Maaemo beholder sine tre, belønnes Mon Oncle med én stjerne. Her står eier av begge restaurantene, Esben Holmboe Bang, på scenen under utdelingen. Foto: Mikko Stig / Lehtikuva / NTB

Begeistringen var også stor hos teamet i Stallen, etter at de mottok stjernen i kveld:

– Etter å komme gjennom covid, og så få denne anerkjennelsen, føles helt surrealistisk og veldig, veldig godt!, sier kjøkkensjef Sebastian Myhre til Godt.

– Imponerende

– Dette var imponerende, kan jeg vel si. Vi vet jo at nivået i Norge er høyere enn noen gang tidligere. Velfortjente stjerner, og gøy at det er seks nye restauranter med en stjerne, kommenterer Godts matanmelder Mathias Steinbru.

– Dette er veldig bra for en næring som sårt trenger flere gjester og medgang, fortsetter han.

Michelin-guiden er kjent for å bruke en del år før de omsider deler ut stjerner. Dette var ikke tilfelle for Mon Oncle, som startet opp i 2022.

– Mon Oncle er rendyrket luksus i en elegant innpakning. Det er ikke overraskende at de mottar sin første stjerne allerede, bare imponerende, sier Steinbru.

Matanmelderen mener at kveldens eneste skuffelse var at Credo ikke rykket opp fra én til to stjerner.

Nye stjerner i Norden

Én stjerne, Danmark:

ARO, Odense

Domæne, Herning

Grand Royal, Vejle

Tri, Agger

Villa Vest, Lønstrup

To stjerner, Danmark:

Koan, København

Tre stjerner, Danmark:

Geranium, København

Noma, København

Én stjerne, Finland:

VÅR, Porvoo

Én stjerne, Island:

Moss, Grindavik

Én stjerne, Sverige:

Grand Royal, Mölnlycke

To stjerner, Sverige:

AIRA, Stockholm

Tre stjerner, Sverige:

Frantzén, Stockholm

Michelin-flause på direkten

Fakta Michelin-guiden Den første Michelin-guiden kom i 1900, produsert på initiativ av dekkprodusenten Michelin. Målet var å vise bilister informasjon om overnattings- og spisesteder og servicestasjoner langs veiene.

I 1926 innførte de en stjerne for å markere at maten på et sted var særlig god.

I dag betyr én stjerne at det er en «eksepsjonelt bra restaurant i sin kategori», to stjerner betyr at den er «verdt en omvei», mens tre stjerner betyr at restauranten er «verdt en reise i seg selv».

Restaurantene besøkes av anonyme inspektører en eller flere ganger over en periode på flere måneder.

I 2015 kom historiens første nordiske Michelin-guide: «Guide Michelin Nordic Countries». Les mer

Norsk bærekraftspris

Guiden deler også ut en bærekraftsutmerkelse i form av en grønn stjerne. De deles ut til restauranter som kombinerer gourmet og bærekraft. Stavanger-baserte K2 mottok i kveld den grønne stjernen i tillegg til den ordinære stjernen.

Kjøkkensjef Ola Klepp har tidligere fortalt til Michelin-guiden at de bare bruker lokale råvarer fra Rogaland. Alle urter og bær som restauranten bruker dyrkes i restaurant-hagen.

Hele syv restauranter mottok den grønne stjernen:

Bistro Lupa, København

Kadeau Bornholm, Åkirkeby

Kadeau København

Novel, Aarhus

VÅR, Porvoo

K2, Stavanger

JORD, Linköping

Serviceprisen gikk til daglig leder i À L’aise, Mia Kondrup.

– Jeg er litt satt ut, sier hun fra scenen.

Hun forteller at oppskriften på god service er å la gjestene føle seg som stjerner hver kveld.

«Årets unge kokk» ble delt ut av Esben Holmboe Bang, men idet han skulle til å lese opp prisen oppdaget han at han mottok feil konvolutt – nemlig hvem den første stjernen går til.

Omsider fikk han riktig konvolutt, og kunne avsløre at Årets unge kokk 2023 er finske Jalmari Kunnas.

Svenske Emma Ziemann ble Årets sommelier.

Bib Gourmand i Norden

Syv nye restauranter i Norden får en Bib Gourmand – hakket under én stjerne – for kvaliteten på maten.

Ingen norske restauranter står på listen.

Bistro Lupa, København

Juju, København

Bona Fide, Helsinki

JH matbar, Ystad

Mutantur, Malmö

NOOK, Stockholm

Triton, Stockholm

I fjor mottok fire norske restauranter sin første stjerne. Hot Shop, Hyde, Schlägergården og Lysverket ble de nye tilskuddene til guiden. For de førstnevnte restaurantene kom stjernen som en stor, positiv overraskelse.

Publisert: 12.06.2023 kl. 17:03

Oppdatert: 13.06.2023 kl. 09:22

