Lise Finckenhagens ultimate julelunsj

Noe av det aller beste med julen er de late deilige frokostene som er så lange at de helt umerkelig flyter over i brunsj og lunsj.

Når stemningen er uformell og koselig, og man er sammen med dem man er glad i, ja, da er livet fantastisk godt å leve. Gleden over å kunne forsyne seg fra et fristende julebord opptil flere ganger, ta en pause, spille brettspill, ta en kakebit, skravle, for så å begynne på silden igjen for tredje gang rett etter kaffen - er ganske magisk.