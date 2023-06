Syrinsirupen som trender nå

13. juni 2023 Aktuelt

KOK OPP: Har du fått med deg blomsten som alle snakker om på sosiale medier? Foto: Tjodunn Dyrnes

Helene Mariussen

Visste du at syriner er spiselige? TikTok har fått helt dilla på syrinsirup - og her får du oppskriften som trender.

Sommeren er for alvor i gang – spesielt på Østlandet og Sør-Norge. Hagene blomstrer, og man lukter syrinduften på lang vei.

Det er det mange nordmenn som har kjent på de siste ukene. Syrinhacks på TikTok har nemlig tatt helt av den siste tiden – og vi i Godt-redaksjonen elsker mattrender og tips til nye lifehacks på kjøkkenet.

BLOMSTERLIG: Syrinene kan du plukke fra hagen. Foto: Tjodunn Dyrnes

Tidligere har vi blant annet skrevet om persilletrikset, hvor man drar av bladene ved å tre stilken gjennom et rivjern. Vi har også sett på hvordan du lager smashed taco som Gordon Ramsay.

Ikke minst har vi skrevet om hvordan du kan bruke syriner til matlaging – hvor syrinsirup har vært en av forslagene.

Og det er nettopp denne trenden som har funnet veien fra mobilskjermen til kjøkkenet.

Vi har samlet noen virale oppskrifter for deg!

Slik lager du syrinsirup

Bare pass på at du ikke bruker syriner som er sprøytet med med plantevernmidler. Det er også et godt tips å skylle syrinen litt først – slik at smuss og insekter faller av.

1. Plukk med deg et par syrinkvister fra hagen. Ta av alle blomstene fra stilken – det er kun blomstene som skal brukes. Du trenger cirka en liter med blomster.

2. Legg blomstene til siden.

Tilsett sukker og vann

3. Tilsett fem dl sukker og fem dl vann i en kasserolle. Kok opp.

4. Ta kasserollen av platen. Tilsett blomstene og la det trekke.

Hvor lenge syrinene skal trekke kommer litt an på oppskriften. Noen på TikTok koker blomstene sammen med vannet, mens andre lar det trekke etterpå. Noen anbefaler å la blomstene trekke i 15 minutter, mens mange anbefaler at det trekker en time eller to. Prøv deg frem!

Sitron og blåbær kan også brukes

5. Ønsker du litt ekstra syre kan du tilsette saften fra en halv sitron. Du kan også tilsette blåbær for en mer variert smak. Se videoen over for blåbærinspirasjon!

6. Etter at alt har trukket lenge nok bruker du en sil for å sile ut blomster og eventuelle bær.

7. Sett sirupen på en flaske eller krukke. Vola! Nå har du syrinsirup som kan brukes til både saft og sommerlige drinker.

Se video under for gin med syriner!

Lag syrindrink

I denne videoen mikser brukeren fire cl gin, to cl sitronjuice og fire cl syrinsirup og en god neve med isbiter.

Man kan selvfølgelig også lage alkoholfrie drinker, med for eksempel farris og limebrus.

Vil du ha mer inspirasjon til sommerlige drinker? Da kan du kanskje la deg inspirere av dette:

