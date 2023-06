Fem måter å bruke ostehøvelen på kjøkkenet

De fleste har en ostehøvel i kjøkkenskuffen. Den er en velsignelse for dem som daglig bruker gulost eller brunost på skiven.

Nå har vi kommet over flere bruksområder til dette geniale kjøkkenredskapet.

Vi i Godt-redaksjonen elsker nemlig å prøve ut triks og lifehacks. Vi fant nylig flere måter å bruke saksen på kjøkkenet – har du for eksempel prøvd å klippe chili eller kylling når du lager mat? Tidligere har vi også skrevet om persilletrikset , hvor man drar av bladene ved å tre stilken gjennom et rivjern.

Nå står altså ostehøvelen for tur. Dette er triksene du bør prøve:

Skjær agurkskiver

Poteten kan også skives

Fra agurk til potet – du kan bruke akkurat samme trikset med poteten. Kanskje skal du lage fløtegratinerte poteter, for eksempel? Ta høvelen fatt og få perfekt størrelse på potetskivene.

Bruk som stekespade

Én i Godt-redaksjonen bruker stadig ostehøvel som stekespade – spesielt til å få ostesmørbrød ut av ovnen. Ligger ostehøvelen og slenger på kjøkkenbenken? For undertegnede er det da lett å ta høvelen fatt i stede for å lete i skuffen etter en stekespade. Spesielt for å føre ostesmørbrød ut av ovnen og på fatet.