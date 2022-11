Mysteriet om den enbeinte pepperkaken Bertil

– Produktet eksisterte når vi kom inn på eiersiden hos Berthas Bakerier i 2014. Vi har derfor ikke den opprinnelige historien 100 prosent klart for oss, men det er selvsagt mange teorier rundt dette mysteriet, forteller markedssjef i Baxt AS, Magnus Egge.

– Vil fortsette å forundre oss

Egge forteller at den mest kjente vandrehistorien på bakeriet baserer seg på at bakeren som oppfant oppskriften på Bertil, syntes at pepperkaken var så god at han måtte bryte av et bein og spise det selv, før han sendte kakene videre i prosessen.