Redaksjonens salatfavoritter

2. august 2023 Aktuelt

TIKTOK: Har du noen gang blitt inspirert av sosiale medier når det kommer til mat? Her ser du en av TikToks mest populære salaterdressinger. Foto: Helene Mariussen

Av Helene Mariussen , Lea Heljesdatter Kvadsheim og Ane Bakken Lagre artikkel

Sliter du med å finne inspirasjon til gode salater? Her gir vi deg våre beste tips.

Godt-redaksjonen elsker å hente inspirasjon fra TikTok og Instagram – spesielt når vi selv skal lage mat hjemme. Tidligere har vi latt oss inspirere av trender som «girl dinner» og mat med sitron, og funnet flere nydelige sommerretter som imponerer gjestene.

Men i havet av estetiske TikTok-videoer kan det være vanskelig å orientere seg. For hvilke oppskrifter er best? Og hvilke er enkle å mestre på eget kjøkken? Frykt ikke – her gjør Godt- redaksjonen sorteringen for deg.

Vi har nemlig prøvd å lage flere TikTok-salater – slik at du selv kan prøve de beste oppskriftene.

Anbefalingene kommer fra Godt-journalistene Lea Kvadsheim og Helene Mariussen. Ane Bakken på Dine Penger har også bidratt.

Denne salaten har du kanskje sett før. For ett og et halvt år siden gikk amerikanske Melissa viralt med salaten hun kaller «Green godess». Salaten har to hovedingredienser: grønnkål og agurk – men det er dressingen som er selve stjernen.

Ingrediensene finner du i denne videoen:

Slik lager du salaten:

Finhakk en halv kål, en hel agurk og gressløk.

Blend én pose spinat, en bunt basilikum, en bunt gressløk, en håndfull med cashewnøtter og valnøtter, én sjalottløk, to fed hvitløk, saften fra én sitron og fire spiseskjeer olivenolje. Tilsett salt og pepper etter ønske.

Her kan du blande mer av smakene du liker. Vil du ha mer basilikum? Kjør på!

Tips: En hel sitron kan bli litt overveldende i smaken. Start derfor med en halv.

Bland kålblandingen og sausen og server med nachos.

Vårt tips er å ikke bruke for mye kål – det kan bli for tørt. Det holder dermed med en halv, men du kan også bytte ut deler av dette med isbergsalat, hvis du liker det bedre. Ikke vær redd for å bruke mye agurk – salaten blir mer saftig slik.

Det som er fint med dressingen er at du kan tilsette mer av det du liker best. Eller hvis du ikke har cashewnøtter går det fint å kun bruke valnøtter. I dressingen har undertegnede sløyfet kosttilskuddet, men lagt til enda mer spinat og olivenolje. Dessuten tilsatte vi noen skjeer vann for en mer flytende konsistens.

Til dressingen kan du også bruke stavmikser, hvis du ikke har blender.

Foto: Helene Mariussen

En av TikTok kontoene vi liker å hente inspirasjon fra er «The Salad Lab». Der deler Darlene Schrijver, som står bak kontoen, jevnlig oppskrifter til sine 2,7 millioner følgere. En av salatene som nylig fanget vår oppmerksomhet er den såkalte «Beyoncé Tour Style Chopped Salad».

Du finner ingrediensene i denne videoen:

Slik lager du salaten:

Start med dressingen. Miks sammen saften fra en halv sitron, litt sitronskall, en til to spiseskjeer sennep og tre spiseskjeer med olivenolje. Tilsett salt og pepper etter ønske.

Bland én halv pose grønnkål og én halv pose romanosalat, en håndfull med valnøtter, to håndfuller med krutonger og så mye parmesan du ønsker.

Du kan lage krutonger selv ved å rive opp brød i små biter (helst loff eller surdeigsbrød). Mariner bitene i olivenolje, salt, hvitløk og urter (timian eller oregano). Legg dem på et brett med bakepapir og stek på 170 grader i 10–15 minutter. De skal være gylne og sprø.

Bland alt sammen. Nyt!

Det som er perfekt med denne salaten er at du kan tilsette mer av det du liker best. Man kan også legge til andre ingredienser. Vi tror den ville vært supergod med kylling eller scampi.

Den er også kjapp og enkel å lage. Man trenger ikke noe kjøkkenutstyr, utover en stor bolle, et skjærebrett og en kniv. Salaten er perfekt som lunsj eller som en siderett.

Foto: Lea Kvadsheim

Det sies at Jennifer Aniston spiste denne salaten hver dag under innspillingen av Friends, og den har de siste månedene gått viralt på TikTok. Salaten er frisk og funker fint både som et måltid eller som tilbehør til for eksempel grillmat.

TILBAKEBLIKK: Ryktene skal ha det til at dette er salaten Jennifer Aniston spiste under Friends-innspillingene. Foto: FRED PROUSER / Reuters / NTB

Slik lager du den:

Kok quinoaen i vann, gjerne med litt grønnsakbuljong eller kraft.

Kutt agurken i terninger og knus pistasjnøtter. Finhakk persille, rødløk og mynte.

Bland alt sammen med (godt) skylte kikerter og olivenolje.

Smak til med salt, pepper og sitronsaft.

Avslutt med å smuldre fetaost på toppen.

Liker ikke magen din rå kikerter? Ingen problem! Kok de gjerne i noen minutter, eller stek de i ovnen eller i stekepanne med litt olivenolje, salt og pepper. Man kan også bytte ut pistasjnøtter med cashewnøtter eller valnøtter.

Tips: Denne salaten er helt perfekt for food-prep, fordi den holder seg lenge. Anbefaler å ikke blande fetaost og dressing med resten før samme dag som servering, slik at den ikke blir vassen.

Foto: Helene Mariussen

Dette er en utrolig frisk salat som består av syrlig, søte og salte smaker, som gir en eksplosjon i ganen. Den har med andre ord alt en god salat trenger.

Slik lager du den:

Skjær halloumien i terninger og tilfør litt paprikakrydder og pepper. Stek i olje. Når den er ferdig marinerer du den i honning.

Skrell granateplet.

Finhakk agurk, tomat, vårløk, mynte og persille.

Bland olivenolje, saften fra en halv sitron, granateple molasses, en spiseskje tahini, en spiseskje sumac, en spiseskje sesamfrø, en klype salt og pepper. Her må du smake deg frem til mengden som passer.

I videoen marineres halloumien med honning før steking. Vi anbefaler å gjøre det etter, slik at honningen ikke brenner seg.

Sausen inneholder to ingredienser som ikke alltid er så lett å finne: granateple molasses og sumac. Disse får du kjøpt på en del frukt og grønt-forhandlere som tilbyr produkter fra Midtøsten, eller andre butikker med godt utvalg.

Foto: Helene Mariussen

Oppdatert: 02.08.2023 13:50 Del

