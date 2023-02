Restaurantanmeldelse av Mucho Mas: Fra bowl-er til burritos

Det er fargerikt, det er underholdende, det er store mengder med smeltet ost, men det passer best dagen etter en større feiring. For det blir fort tungt, og ostete, på Mucho Mas.

At tacoen kom som et resultat av oljen og så tidlig som i 1965 forklarer kanskje noe av den ekstreme etterspørselen etter taco landet rundt. Det startet i Stavanger, de hadde det først, så kom det forsøk på kjeder med buffeter og tacotilbud i resten av landet også, men ingen av dem holdt seg flytende.

Vel inne fremstår det like fargerikt og festlig nå som den gang da, men med færre folk. Slushmaskinen er skuffende tom for margherita, men et lite utvalg og tequila og mescal kan raskt sette stemningen, sammen med kald pils.

Osten flyter ut, kyllingen blander seg fint, men smakene blir litt runde og blasse. Et trygt teppe av fett og salt legger seg i ganen. Klarer du ikke skrape opp restene av verdigheten etter en hel quesedilla, trengs sterkere lut til. Det er her den frosne margaritaen savnes.

Mucho mas er et enkelt spisested, for stunder man trenger å få en god dose næring, raskt. De tilbyr også take away, det lager de litt lenger opp i gaten.