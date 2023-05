Miniatyr-mat er det nye store

26. mai 2023 Aktuelt

MINI-MAT: Kontoen MiniatureCookingOfficial lager imponerende små retter. Foto: MiniatureCookingOfficial /HFL Media

Rettene gjør deg kanskje ikke mett i magen, men tilfredsstiller likevel et annet merkelig behov.

Jungelen av innhold som får hjernen til å slappe av er stor, men algoritmenes kraft ledet meg inn på et snevert, men spennende område – nemlig mini-matlaging. Der det i tidlig YouTube-alder var matlaging i størst mulig skala som gjaldt, er det å krympe den ned som har blitt det store nå.

Flere titalls kontoer med godt over millionen i følgere og subscribers har faktisk mat i miniatyrformat som sin valgte nisje, og vi kom i kontakt med en av dem.

YouTube-kontoen @MinitaureCooking har 1,47 millioner abonnenter på plattformen. Her kan du se dem lage alt fra bitte små kaker med nydelig pynt, til godterier eller nedskalerte menyer fra Burger King, McDonalds eller KFC.

– Vi var fire venner fra Vietnam som likte å lage mat, som gikk sammen for å opprette MiniatureCooking, sier Anh Nguyen til Godt.no. Hun er produsent bak kontoen som nå drives av et team på ni personer under selskapet HFL Media.

BAK KAMERA: Slik ser det ut når teamet fra Vietnam lager innhold til YouTube-kontoen. Foto: MiniatureCookingOfficial /HFL Media

Kulinariske kulisser

– Jeg elsker hvordan dette er utrolig, søtt, tilfredsstillende og ASMR på samme tid, kommenterer en YouTube-profil på en av de mange filmene.

Fakta Dette er ASMR ASMR står for autonomous sensory medirian response, og er ment å forklare en kilende følelse man kan få i kroppen av ulike lyder eller visuell stimuli. På norsk har fenomenet også blitt betegnet som «hjerneorgasme». Slikt type innhold har fått stor popularitet på nett de siste årene, og kan gi deg en lykkefølelse når du ser eller lytter til det. Det er også mange som mener at ASMR-innhold kan hjelpe mot alt fra angst til søvnvansker. Les mer

Tilbakemeldingene på videoene har vært overveldende positive siden oppstarten, og spørsmålene fra seerne er mange.

– Publikumet vårt er ganske nysgjerrige. De stiller ofte spørsmål som «er den mikseren ekte?» eller «kan denne retten faktisk spises?», skriver Nguyen til Godt.



Skulle du sitte med en drøm om å bli mini-matlager, er det nemlig mer enn matlagingsferdigheter som skal til. For også redskapene er gjerne laget av teamet selv.

– Vi lager så mange rekvisitter som mulig selv! Vi har laget alt fra møbler som bord, stoler, bokhyller og frysebokser, til små ting som iskremskjeer og pizzakuttere. Når det gjelder mer kompliserte kjøkkenapparater, som ovner, må de skaffes fra eksterne kilder via nettbutikker, Facebook eller Instagram.

Små retter – store smaker

Det er liten tvil om at rettene ser appetittlige ut, men kan de egentlig spises? MiniatureCooking-teamet kan fortelle at alle ingredienser som brukes i de ferdige rettene er spiselige, men at de noen ganger lager rekvisitter som brukes i bakgrunnen eller for å illustrere ingrediensene før de kuttes opp.

– Måltidene ser jo appetittvekkende ut, så her fortsetter vekten til teamet å øke, svarer hun spøkefullt, og fortsetter:

– Nei da, men vi pleier å spise det vi lager, mest for å få med ASMR-lydene på slutten av filmene. Maten smaker faktisk helt nydelig.

DETALJER: Det er mange detaljer som skal på plass for at maten skal se best mulig ut. Foto: MiniatureCookingOfficial /HFL Media

Rettene ser så innbydende ut at mange av følgerne deres har tatt inspirasjon fra kokkeleringen til å lage de samme oppskriftene, også i en mer mettende skala.

– Vi får mange meldinger om at seerne har brukt oppskriftene våre til å lage mat i hverdagen. Til og med videoteamet vårt har testet det på fritiden. Det at vårt på mange måter «virtuelle» produkt har skapt ekte verdi, er kanskje den største suksessen vår.

DUKKEHUS: Ikke bare maten er liten, også de små møblene har teamet i mange tilfeller laget selv. Foto: MiniatureCookingOfficial /HFL Media

Minimat-samfunnet

Der MiniatureCooking tar inspirasjonen sin fra blant annet fastfood-aktørene, finnes det også skapere som krymper andre matkulturer. Instagram-kontoen @minikitchenindia har indisk mat som sin spesialitet. Her lages rettene i en 1:12-skala, og deles med nærmere 850.000 følgere.

Fascinerende fôr

Gode historier om størrelsesforhold som blir kludret med har fascinert sinnet vårt lenge. Teskjekjerringa ble liten, Gulliver havnet på en øy der han var på størrelse med en kjempe. Kanskje er dette en del av oppskriften for å vinne rotteracet om scrollernes oppmerksomhet?

– Jeg tror at bruken av små verktøy for å lage mat vi ellers ser i større skala er fascinerende for mange. Også får vi ofte høre at seerne våre synes det er beroligende å se på matlaging generelt, forteller Anh Nguyen.

Enn så lenge er det i Asia de fleste av mini-matlagerne holder til, men skulle du ha en liten kokk i magen, har MiniatureCooking-gjengen råd.

– Lytt til publikumet ditt og hva de ønsker seg av innhold, og gjør litt research på forhånd. En blanding av å være profesjonell og samtidig jobbe etter noen «amatør-prinsipper» har vært en god strategi for oss, tipser teamet.

