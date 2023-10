Steke kylling: Slik unngår du den hvite væsken

STEKT KYLLING: Ved å sørge for å temperere kjøttet før steking, ha varm stekepanne og ikke steke for mye på en gang, kan man unngå det udelikate fenomenet. Foto: Magnar Kirknes / VG

Helene Mariussen Publisert 27. oktober

Én ting må du gjøre før steking, et annet grep må du ta i pannen.

Du har sikkert opplevd det selv: Du slenger en kyllingfilet fra kjøleskapet i stekepannen som nettopp er skrudd på. Mens kyllingen stekes, begynner det å renne ut en blank substans som blir hvitere og hvitere. Det ser nesten litt slimete ut – eller ligner det på skum?

Litt udelikat.

Men hva er det?

Og er det spiselig?

– Når kyllingen blir stekt, vil det kunne renne vann med protein ut av kyllingen dersom temperaturen ikke holdes høy nok og porene ikke blir stengt. Når dette proteinet kommer ut i varmen blir det «denaturert» og dermed hvitt, slik som resten av kyllingen etter hvert som temperaturen stiger, sier Tom Christen Johannessen.

Han er pølsemakermester i Nofima, og har i en årrekke jobbet med kjøttproduksjon av mange slag.

Han forteller at fenomenet oppstår når man steker for kald kylling eller for mye kylling på en gang.

– For å stenge porene i kjøttet må man steke litt av gangen på høy temperatur, samt at kyllingen er temperert før steking.

Foto: Magnar Kirknes / VG

Rådet er altså å ikke steke kyllingen med en gang du tar den ut av kjøleskapet.

– Da klarer man ikke å holde høy nok temperatur hele veien under varmebehandlingen og fuktigheten renner ut av kyllingen.

På spørsmålet om substansen er farlig, er svaret klinkende klart:

– Nei, sier Johannessen.

Det er altså helt ufarlig å få i seg – kanskje bare litt lite tiltalende.

Matmagasinet Bon Appétit skriver på sine hjemmesider at fenomenet spesielt oppstår hvis kyllingen opplever mye temperaturskifte. For eksempel: Du kjøper frossen kylling på butikken, og legger den til tining når du kommer hjem fordi du planlegger å bruke den til middag.

Men i siste liten ombestemmer du deg – du orker kanskje ikke starte på middagen så sent, og lager deg like godt et ostesmørbrød. Dermed legger du kyllingen tilbake i fryseren – det ble mer lettvint sånn.

– Når man fryser, tiner og fryser igjen, vil vannet i kyllingen bli mer tilgjengelig, da det dannes større iskrystaller. Da er det mer fritt vann i kyllingen som lettere renner ut.

– Kan det hjelpe å tørke kyllingen med tørkepapir før steking?

– Ja, og særlig om den har vært frossent og tint slik at mer av kjøttsaften er kommet ut. Men det viktigste er altså å steke litt av gangen på høy temperatur.

LAKS: Laksefilet er godt både på grillen, trukket og bakt i ovn. Men det er litt ukult når «eggehvitesubstansen» tar en tur. Foto: Shutterstock

– Det er viktig å huske på at alt magert kjøtt inneholder mye naturlig vann. En kyllingfilet består av omlag to prosent fett, 23 prosent protein og nærmere 75 prosent vann. Så det er om å gjøre å holde dette vannet inni produktet under steking - og da må man steke litt av gangen på høy temperatur, understreker Johannessen.

Tidligere har Godt skrevet om at det også kan tyte ut en hvit væske når man steker laks.

– Er det samme prosess vi ser her?

– Ja, det er i all hovedsak proteiner som denaturer, men det kan også inneholde litt fett, sier Johannessen.

Blant kokkene ble denne laksesubstansen beskrevet som «eggehvitesubstans», fordi det ser ut som varmebehandlet eggehvite.

– Det er et uønsket fenomen fordi både konsistensen og utseendet ikke er spesielt delikat, sa kokk ved Kulinarisk Akademi Jostein Medhus den gang.

