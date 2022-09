Hva er «pumpkin spice» egentlig?

«Pumpkin spice», eller gresskarkrydder på godt norsk, smaker nemlig høst for mange. Særlig utbredt er fenomenet i USA, hvor det også stammer fra.

Drikker du ikke «pumpkin spice latte» selv, har du trolig hørt om det, eller sett bilder og sitater som hyller «pumpkin spice»-sesongen, som nå er her.

Starbucks utvider stadig sitt «pumpkin spice»-repertoar. – Grunnleggeren av drikken, Peter Dukes, anses som å være «The father of Pumpkin Spice Latte».

Hva er det laget av?

Til tross for navnet, er ikke «pumpkin spice» laget av gresskar.

Det er nemlig egentlig en krydderblanding ment for bruk i «pumpkin pie» , en pai som er vanlig å servere til høytiden Thanksgiving i november.

USA Today skriver at krydderblandingen «pumpkin spice» ble lansert allerede i 1934 for å smaksette paien. Blandingen inneholder blant annet ingefær, muskat og kanel.

Men den berømmelige «pumpkin spice latte» (PSL), først popularisert av Starbucks, får æren for å ha gjort krydderet til et verdensomspennende fenomen.

Hvorfor så poppis?

Starbucks lagde den aller første «pumpkin spice»-oppskriften i 2003. Siden har de solgt over 600 millioner latter bare i USA, ifølge en talsperson for kjeden, skriver USA Today.