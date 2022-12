Vegansk sylte skaper reaksjoner: - Må ha blitt laget i fylla

1. desember 2022

ER DETTE EN SYLTE? Nei, mener stjernekokk Eyvind Hellstrøm.



Et nytt alternativ til julefrokosten får bransjefolk til å heve på øyenbrynene.

Det lanseres stadig nye produkter i butikkhyllene, og ikke minst i det veganske matlandskapet så har det kommet en rekke produkter de siste årene som skal erstatte de mer tradisjonelle påleggene og rettene. Den klassiske, norske julematen er intet unntak. Men en vegansk sylte, som ifølge produsenten er laget for å tilby veganere og vegetarianere en smak av jul, blir ikke bare møtt av jubel.

«Her har @matnyttig_fra_norgesgruppen sauset sammen vann med ikke mindre enn 26 andre ingredienser - deriblant karragenan (e407) og kaller herligheten for «Folkets» sylte og selger den for 299 kr/kg,» skriver Anders Norstad på Instagram.

Anders Norstad ble nylig kåret til Årets formidler under Matprisen, var generalsekretær i Bonde- og Småbrukerlaget, og har jobbet i internasjonal kornhandel i 25 år. Han har også slått seg opp på sosiale medier, og har 16.000 følgere på Instagram.

I innlegget sitt ramser han opp hele ingredienslisten, før han avslutter:

«Hvilken grad av prosessering de ulike ingrediensene har vært igjennom for å bli til «Folkets» sylte gis det ingen informasjon om. Løp og kjøp! Dette blir nok en sikker vinner på norske frokostbord i romjula!»

Nordstad understreker til Godt at han ikke er en «matmoralist».

– Folk må spise akkurat hva de ønsker. Men jeg reagerer på flere ting ved dette produktet, både at de bruker navnet «sylte», som jo betyr noe helt annet. Og så er det ingredienslisten. Folk flest er i butikken er kort tid, og har kanskje ikke tid til å sette seg inn i alt et produkt inneholder.

Les tilsvaret fra produsenten lenger ned i saken.

INGREDIENSER: Anders Nordstad reagerer blant annet på det høye antallet ingredienser i sylta. Unil

– Finnes en annen vei

Nordstad påpeker at hovedbestanddelen er vann, og at produktet inneholder seks forskjellige fortykningsmidler, deriblant det omstridte tilsetningsstoffet karragenan.

Tine har fjernet stoffet fra skolemelk, Nortura har fjernet det fra alle Prior-produkter, og Orkla vil fjerne det fra alle sine produkter.

– Produktet inneholder også fire vegetabilske oljer, og så er det sauset sammen til noe som skal ligne på kjøtt. Prisen er 299 kr per kilo, og når produktet hovedsakelig består av vann, virker dette som et produkt som først og fremst er utviklet for at det er bra for de som selger det - ikke de som kjøper.

– Ser du noe verdi i at de som ikke spiser kjøtt får et større utvalg?

– Absolutt. Men jeg tenker det kanskje finnes en mer gangbar råvarebasert vei, og ikke disse ultraprosesserte greiene som er satt sammen av utrolig mange substanser. Å spise sunt og godt er viktig, og jeg har ikke noe problem med å forstå at veganere også har lyst til å spise noe som kan kjennes ut som kjøtt. Men kanskje det finnes en annen vei.

Det var Nationen som først omtalte Nordstads innlegg.

– En forbrytelse

En som reagerer kraftig på den veganske sylten i kommentarfeltet til Anders Norstad, er stjernekokk Eyvind Hellstrøm.

«Haha, Verden har gått av hengslene. Denne sylta må ha blitt laget i fylla. Bare det å kalle det for Sylte er jo en forbrytelse,» skriver han.

Og det er nettopp navnet Hellstrøm reagerer på.

– Dette er en tilsnikelse og et dårlig forsøk på å skape forvirring i matmarkedet, sier han til Godt.

Kokken forklarer at original sylte er et produkt laget av grisehode, og at det er et moderne fenomen at kjøttindustrien nå lager maskinell sylte av kjøtt fra hele grisen og ikke bare av kjøtt fra grisehodet.

– Original sylte slik den har blitt laget på gårder og i husholdningen hos dem som lager maten selv, blir laget av kjøtt fra grisehodet. Merkevaren «sylte» kan ikke kalles vegansk sylte. Dette produktet har ikke noe med sylte å gjøre.

SKEPTISK: Kokk Eyvind Hellstrøm reagerer på bruken av navnet «sylte». Janne Møller-Hansen / Vg

– Ljug, kynisk og spekulativt

Hellstrøm sier at dette ikke har noe å gjøre med hans forhold til vegansk mat - han har selv gitt ut en kokebok om vegetarisk mat.

– Når jeg sier at produktet må være laget av folk «på fylla» handler det om det komiske i selve navnet og ikke hva produktet inneholder av tilsetningstoffer for å oppnå konsistens og holdbarhet som i så mange andre produkter i matindustrien.

At de som ikke spiser kjøtt får flere ting å velge mellom, mener han er bra.

– Men industrien kan ikke kalle det sylte. Det er ljug, kynisk og spekulativt. Jeg tenker også generelt at mat ikke skal kalles noe annet enn det det er. I en vegansk sektor bør det ikke blandes inn navn på kjøttmat som originalt heter hamburger, pølser, kjøttkaker, kjøttpudding. En kan ikke kalle en kjøttpudding for vegansk kjøttpudding.

Han fortsetter:

– Vegansk mat skal stå for egne stolte plantebaserte verdier. Matindustrien skal ikke lure folk som er usikre og ikke har innsikt.

– Prøver oss frem

Hanne K. Aa. Fjeldstad er Digital Communications Manager i Unil, som står bak Folkets og den veganske sylten. Hun sier til Godt at julen er en tid hvor alle samles rundt måltider, og at dette er et påleggsalternativ for veganere og vegetarianere med smak av jul.

– Vi ønsker å møte et behov. Likevel, vi skal være ærlige på at dette er for oss et relativt nytt marked som vi prøver oss frem i.

Hun fortsetter:

– Når det gjelder Karragenan – der det er mulig skal vi å unngå dette tilsetningsstoffet, ettersom det ikke er faglig enighet om hvorvidt stoffet er trygt. Sammen med våre leverandører jobber vi kontinuerlig med å finne gode erstatninger. Vi har allerede faset ut flere produkter med karragenan og jobber med å fase ut flere.

– Hellstrøm reagerer spesielt på ordet sylte og mener at dette er en tilsnikelse som vil skape forvirring i matmarkedet. Han går også så kraftig til verks at han kaller det ljug, kynisk og spekulativt. Hva tenker dere om dette?

– For å unngå forveksling står det «Vegansk» tydelig på pakken, men vi er likevel åpne for at både produktet og navnet kan bli bedre.

De har ingen kommentar til Hellstrøms reaksjon i kommentarfeltet til Anders Nordstads post.

– For dem som ønsker et alternativ

Minn Saung Thit Aung Zaw og Gard Flydal Rorgemoen er kanskje best kjent som Veganergutta. De synes det er bra at det kommer flere plantebaserte matprodukter i mathyllene, som kan være en fin måte å videreføre mattradisjonene på.

– Derfor kan jo dette være et produkt for dem som ønsker et alternativ til tradisjonell sylte.

– Hva tenker dere om innholdet?

– Som all prosessert mat, enten det er vegansk eller animalsk, er nok ikke dette et produkt en burde spise hver dag. Selv om det er bra med flere alternativer på markedet, er vi veldig opptatt av at produktet også skal inneholde god næring. Matproduksjon kan ikke kun ha fokus på en ting, og fokuset på bærekraft bør ikke gå utover fokuset på næring. Derfor er det viktig at man må ha et helhetlig perspektiv på det.

De fortsetter:

– Om du er skeptisk, finnes det jo masse veganske oppskrifter der ute på hvordan du lager en hjemmelaget versjon.

– Er dette et produkt dere kunne tenkt dere å prøve?

– Vi ville nok ikke løpt til butikken for å teste det ut, men som sagt er vi nysgjerrige på hvordan dette vil smake med for eksempel lefser, rødbeter og sennep. Vi er nok mest glade i hjemmelagde retter.

De sier at julen kan være utfordrende for mange som spiser vegansk eller vegetarisk, da jul er sterkt knyttet opp mot tradisjonsmat.

– Et slikt produkt kan jo være for dem som ønsker å bygge videre på de mattradisjonene. Når det er sagt, oppfordrer vi folk til å prøve veganske juleretter basert på gode råvarer. Det finnes så mange oppskrifter der ute hvor råvarene får skinne akkurat som de er.

Publisert: 01.12.2022 kl. 13:14

Oppdatert: 01.12.2022 kl. 14:48 Del

