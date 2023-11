Slik renser du kjøkkenviften raskt og enkelt

Mange utsetter det som utsettes kan, men man burde tenke seg om to ganger før man utsetter å vaske kjøkkenviften.

Over tid samler det seg nemlig mye fett i ventilatoren, som kan være brannfarlig og ta fyr, ifølge Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR) .

I «mirakelmiddelet» har han en blanding av fem dråper oppvaskmiddel, to desiliter eddik (12 %) og tre desiliter vann.

– Natron gir skrubbeeffekt som får bort de verste fettflekkene. Da slipper man å bruke salmiakk. Salmiakk funker helt fint det også, men jeg føler at man nesten får en forgiftning når man bruker den væsken, sier Tvilde.

– Folk har skrevet at metoden jeg delte funker superbra, forteller Thilde.

– Det hele begynte med at jeg ønsket å redusere matsvinn. Da kom jeg over et tips hvor man kunne blande brukt sitrusskall med eddik, la det ligge en stund, og blande det med litt oppvaskmiddel og vann. Plutselig har man en sitrusluktende universalspray, sier han.