Derfor vil Margit Dale ta vare på mattradisjonene

TRADISJONSRIK: For Margit Dale er det viktig å ta vare på tradisjonene i Setesdal, hvor hun vokste opp.

– Man har ikke den samme respekten for maten og råvaren lenger. Og det tror jeg kommer av at man har mistet forholdet til hvor maten kommer fra. Man kjøper den bare på butikken, det er ikke noe strev.

– Hvis du har en gård, vet du hvor mye jobb det ligger i å oppfostre et dyr gjennom hele året, før du slakter det. Da kaster du ikke mat.

Håndskrevet kokebok

Da Dale var 16 år gammel flyttet hun fra bygda med rundt 1100 innbyggere, for å gå på videregående på Evje. Hun ville vekk fra gården, og vekk fra bygda – som ungdommer flest.

Hun utdannet seg som heimkunnskapslærer, og ble med da vennene flyttet til Oslo. Da kjente hun at hun likte å jobbe selvstendig, og at mat og matformidling ikke føltes som jobb – det var en lidenskap.

Da hun ble 24 fikk hun tilbud om å ta over familiegården i Valle.

– Det var en litt vanskelig alder å skulle ta over, alle vennene mine var jo i Oslo. Men jeg så et veldig potensial i gården; jeg så at både lokale mattradisjoner og matkultur var i ferd med å forsvinne. Det ville jeg jobbe med.