Orden i kjøleskapet: Slik gjør du det

16. november 2015 Aktuelt

HVA GÅR HVOR? Holder du orden i kjøleskapet vil matvarene kunne holde lenger. Foto: Jørgen Braastad VG

Line Blokhus

Organiserer du kjøleskapet riktig kan du redusere matsvinn og dermed spare mange penger. Slik gjør du det.

Tenker du over hvor du plasserer kartonger, glass og matvarer i kjøleskapet, eller havner matvarene på helt vilkårlige hyller?

Noen matvarer bør ikke oppbevares ved siden av hverandre og andre bør ikke ligge i kjøleskapet i det hele tatt. Dessuten er det i de fleste kjøleskap temperaturforskjeller i øverste og nederste hylle.

Godt viser deg hvordan du holder orden i kjøleskapet slik at matvarene holder lengst mulig.

1. Riktig temperatur

Er kjøleskapet innstilt på feil temperatur hjelper det lite hvordan du organiserer matvarene. Ifølge Mattilsynet bør kjøleskapet holde en temperatur på 4 grader eller lavere. Ved denne temperaturen vil ikke bakteriene formere seg, noe som gjør at maten helt enkelt holder lenger.

FULLT SKAP: Hvis det ikke er nok luft mellom matvarene vil temperaturen i kjøleskapet stige. Foto: FRODE HANSEN/VG

2. Ikke fyll kjøleskapet for fullt

Lettere sagt enn gjort, kanskje? Handler man inn mat for hele uken er det nemlig fort gjort å fylle kjøleskapet til randen.

Grunnen til at det ikke er lurt å fylle opp kjøleskapshyllene er at sirkulasjonen av luft i kjøleskapet blir dårligere – og resultatet er at temperaturen stiger. I tillegg kan sykdomsfremkallende bakterier smitte mellom matvarene dersom de oppbevares for tett.

3. Velg riktig hylle

Vi er kjent med at varm luft stiger – og selv om luften i kjøleskapet sirkulerer så har de aller fleste kjøleskap en lavere temperatur på nederste hylle.

Det betyr at lett fordervelige ferskvarer, slik som fisk, kjøtt og melk bør oppbevares der det er kaldest, nemlig nederst i skapet.



Mange oppbevarer melkekartonger i kjøleskapsdøra, men døra bør helst fylles med produkter som har lang holdbarhet slik som for eksempel ketsjup, sennep og dressinger.

Ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt bør grønnsaker som ikke skal gjennom en modningsprosess oppbevares kjølig, hvilket betyr at de fleste grønnsaker bør oppbevares i grønnsaksskuffen – der det gjerne er både fuktig og kaldt. Sjekk unntakene lenger ned.

De fleste nye kjøleskap har ulike soner designet for oppbevaring av ulike matvarer. Leser du bruksanvisningen er du på den helt sikre siden.

FERSKVARE: Fersk fisk og kjøtt bør plasseres der det er kaldest i kjøleskapet, nemlig nederst. Fisk bør ikke ligge i et kjøleskap på 4 grader i mer enn en til to dager. Foto: Sara Johannessen/ VG

4. Rydd ut matvarene som ikke skal ligge i kjøleskapet

Slenger du alt av frukt og grønt inn i kjøleskapet er du ikke den eneste, men det er mange matvarer som med fordel bør oppbevares på kjøkkenbenken.

Ikke legg tomat, agurk, artiskokk, fersk ingefær, aubergine eller squash i kjøleskapet. Løk må gjerne oppbevares kaldt, men i kjøleskapet kan fuktigheten gjøre de mugne og myke, derfor bør løk og hvitløk aller helst oppbevares på en tørr plass.

Generelt bør frukt og grønnsaker som er vant til et varmt klima holdes unna kjøleskapet, men har du kjøpt en moden melon eller avokado som du ikke ønsker å bruke før etter noen dager, forsinker du modningsprosessen ved å oppbevare varen kaldt.

Mange oppbevarer olje i kjøleskapsdøra, og det er egentlig riktig at olje bør stå mørkt og kjølig slik at den ikke harskner. Men temperaturen i kjøleskapet er for lav, noe som kan gjøre at oljen skiller seg. Derfor er kjøkkenbenken et bedre alternativ – særlig om flasken har mørkt glass.

KJØLIG ELLER EI? Frukt og grønt som er vant til kaldt klima kan godt oppbevares i kjøleskapet, men det er mye frukt og grønt du heller bør oppbevare i romtemperatur. Foto: NTB Scanpix

5. Ikke putt varm mat i kjøleskapet

Mat som ikke har blitt avkjølt til romtemperatur før den havner i kjøleskapet gjør at temperaturen i kjøleskapet stiger – og det vet vi jo nå at ikke er spesielt heldig.

I tillegg vil kondens gi bakteriene gode vekstmuligheter, noe som betyr at både omkringliggende matvarer og de varme middagsrestene kan ta skade av litt hastverk i ryddingen etter middagen.

6. Bruk riktig emballasje

Vi har vel alle funnet noen råtne grønnsaker i kjøleskapsskuffen, og selv om den sausete og illeluktende opplevelsen noteres bak øret er det fort gjort å gjenta tabben. For hvordan bør egentlig matvarene oppbevares når de har blitt med hjem?

Frukt og grønt som er pakket i fuktbevarende plastposer bør ikke tas ut av emballasjen. De er pakket slik for en grunn.

PAPIR MOT KONDENS: Kondens gir gode forhold til vekst av bakterier. Matvarer som ikke trenger å bevare på fuktigheten kan pakkes inn i papir før de legges i kjøleskapet. Omelett-muffins kan godt pakkes inn med papir før de legges i en matboks. Foto: Sara Johannessen/VG

Plukker du sopp i løsvekt (eller i skogen) bør du legge de i en papirpose. Her gjelder det altså ikke å beholde fukten, men hindre at soppen blir skadet av kondens. Kjøper du en plastkurv kan det være lurt å slenge med en papirpose om du ikke har tenkt til å bruke all soppen samtidig. Sopp er uansett ferskvare med kort holdbarhet, så ikke forvent mirakler selv om du bytter fra plast til papir.

Kjøtt og fisk holder seg aller best i emballasje som er forseglet, mens kjøtt og fisk som er pakket i papir i butikken har kortere holdbarhet.



Ifølge Norges sjømatråd bør ikke fersk fisk ligge i kjøleskapet i mer enn én til to dager, men ved å pakke inn fisken i en plastboks med tett lokk og et kjøleelement vil fisken holde seg fin lenger.

PÅ NORGESGLASS: Hvis du oppbevarer salat i norgesglass og legger ingrediensene lagvis, har du alltid en frisk salat til lunsj på jobben, i parken på piknik eller til lange bilturer. Foto: Sara Johannessen / VG

7. Rydd ofte

Hvis du ikke kan huske hva som befinner seg i boksen lengst bak i kjøleskapet kan det være en indikator på at det for lengst er på tide med en opprydding.



Om du til enhver tid har oversikt over maten du har liggende i kjøleskapet unngår du å kjøpe dobbelt opp av matvarer – og du rekker å kaste ut gamle varer før de har forpestet alt som ligger i samme hylle.



Hold en viss orden hele tiden og vask kjøleskapet grundig 3-4 ganger i året.

Kilde: Mattilsynet, Opplysningskontoret for frukt og grønt, Norges sjømatråd

Publisert: 16.11.2015 kl. 08:57

Oppdatert: 12.04.2023 kl. 13:25

