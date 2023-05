Blindtest av kroneis – denne er konditorens favoritt

12. mai 2023 Aktuelt

GODT UTVALG: Kroneis med jordbær fra seks ulike produsenter er blindtestet. Foto: Helene Mariussen

Malene Strande Cae Lagre artikkel

Kom mai, du skjønne, milde – og kroneisen med den, takk! Vi har fått med oss konditor Vibeke Thomassen til å teste hvilken som er den beste.

Ingenting roper 17. mai som en real kroneis, og mange av oss har et eller annet forhold til den. En fast følgesvenn på iskartet, som aldri bommer når du trenger en søt og kald forfriskning. Dette toget er det mange som ønsker å være med på, og de aller fleste som produserer is- eller matvarer har nå laget sin variant av den populære godbiten.

TESTPANELET: To kyndige ganer har smakt seg igjennom kroneis-utvalget. Godt-journalist Natalie Ngo Granum (t.v.) og konditor Vibeke Thomassen. Foto: Helene Mariussen

Nå som grunnlovsdagen også nærmer seg, syntes vi det var på plass å kåre den beste kroneisen!

Panelet består av Godt.no journalist, Natalie Ngo Granum, og konditor ved Praline i Tønsberg, Vibeke Thomassen. Kåringen er blitt utført i form av en blindtest.

Fakta Kroneis med jordbær – slik har vi testet I denne testen har vi med seks ulike varianter av kroneis med jordbær – alle kjøpt i 6-pakning. Vurderingskriteriene gikk på utseende, smak, sprøhet på iskjeksen og sjokoladen i bunnen. Testerne visste ikke hvilke is de smakte på til enhver tid, og dermed heller ikke prisen. Vi har likevel med pris i den totale oversikten. Les mer

ENKELT DESIGN: Coop går for enkel innpakning på sine jordbær-kroneis. Foto: Helene Mariussen

Coop

Coops eget merkevare med samme navn, søker å være en konkurrent til de kjente merkevarene, ifølge dem selv. Produktene er ment å være av god kvalitet, men til en lavere pris enn utfordrerne. Det gjennomskues likevel raskt av Godt-journalisten og konditoren at dette ikke er kroneis fra de kjente vareprodusentene.

– Den ser veldig enkel ut, sier Vibeke.

– Ja, utseendemessig ser det ut som en rimeligere variant, istemmer Natalie.

Det blir i tillegg bemerket at to is fra samme eske ser forskjellig ut.

– Jeg har jordbærsaus bare på toppen og du har kun rundt kanten, registrerer Vibeke.

Til tross for det noe labre førsteinntrykket er smaken helt på det rene. Isen har en mild og god smak, og er velbalansert. Kjeksen smaker av ekte kroneis, og den er crispy.

– Det er godt med sjokolade i bunnen, og den er raust fylt inni kjeksen også. Dette hjelper med å holde den sprø, kan Thomassen fortelle oss.

Dommen blir at dette er en helt ålreit kroneis, men kunne gjerne ha hatt litt mer smak og at Coop også kunne vært rausere med jordbærfyllet.

– Denne er fin til barn, sier Natalie.

Pris: 35,90 hos Coop Prix, kjøpt 8.mai 2023

ANONYMT: Et enkelt design går også igjen hos First Price. Foto: Helene Mariussen

First Price

Med en lignende filosofi som Coop til grunn, har Norgesgruppens First Price også valgt å utfordre de etablerte merkevarene. Også de mener å produsere varer som smaker like bra, om ikke bedre enn sine noe dyrere konkurrenter.

Denne imponerer mer enn forgjengeren hva førsteinntrykket gjelder.

– Her har de vært rausere på syltetøyet! Også har de laget en søt liten topp.

FØRSTEINNTRYKK: First Prise sin kroneis imponerer med utseende etter papiret er tatt av, men det stopper der. Foto: Helene Mariussen

First Price starter altså godt, men det stopper ved det visuelle.

– Dette smaker ikke klassisk og naturlig jordbær. Jeg føler nesten jeg spiser godteri. Ikke klassiske norske jordbær hvert fall, mener Vibeke.

– Den er litt «fluffy» i konsistensen og forsvinner veldig i munnen. Også er det ingen fløtesmak der, beskriver Natalie.

Sjokoladen i bunnen mener de begge er god, og kjeksen er sprø, noe som teller positivt. Men den er noe syntetisk i smaken og rar i konsistensen. I tillegg gir den en sukkeraktig følelse i munnen.

Pris: 17,90 hos Kiwi, kjøpt 8.mai 2023

TESTVINNER: Diplom-Is imponerer selv i blindtest med sin godt balanserte kroneis. Foto: Helene Mariussen

Diplom-Is: Testvinneren!

– Dette var god jordbærsmak! Utbryter Vibeke.

– Enig, dette var det beste syltetøyet hittil, sier Natalie.

Diplom-Is får gode skussmål fra første bit, og første blikk. Det skal med andre ord være vrient å utfordre en original. Diplom-Is var nemlig den produsenten som utviklet kroneisen, og har solgt den helt siden 1953.

– Dette ga meg barndomsassosiasjoner.

Kroneisen fra Diplom-Is får toppkarakterer på samtlige kriterier. Her poengterer panelet at det er en god blanding mellom syre og sødme i syltetøyet, at det er raust med både sjokolade og jordbær, samt at isen generelt har en god balanse.

– Jeg fikk ordentlig kroneis-følelse av denne!

– Hvis dette ikke er kroneis, blir jeg veldig imponert.

Pris: 39,90 hos Rema 1000, kjøpt 8.mai 2023

«KJAPP-IS»: Isbjørn bærer preg av en noe forhastet kroneis-konstruksjon, mener panelet. Foto: Helene Mariussen

Isbjørn

Isbjørn er en rimeligere variant representert i testen. Denne kandidaten bærer preg av at ting har gått litt fort i svingene, ifølge konditor Thomassen og journalist Natalie.

– Det er litt sporadisk fordeling av alle elementene. Det ser litt ut som en «kjapp-is», ler Natalie.

Syltetøyet denne gangen er samlet på toppen, noe som også går noe utover smaken.

– Det blir litt mye på en gang, og isen gir et litt fettete lag på tungen. Men den fungerer godt sammen med syltetøyet, poengterer Vibeke.

– Den gir en slags softis følelse, sier Natalie, og fortsetter:

– Også er den søtere enn den forrige, men jordbærsmaken er tydelig.

Oppsummert leverer Isbjørn ifølge panelet en ålreit kroneis som, til tross for at den ikke leverer på alt, ikke vil skuffe den som får den servert.

Pris: 17,90 hos Rema 1000, kjøpt 8.mai 2023

TYDELIG DOM: Den plantebaserte IDYLL fra Hennig-Olsen imponerer ikke hverken journalisten eller konditoren. Foto: Helene Mariussen

Hennig-Olsen IDYLL

Blindtesten hadde ikke vært komplett om ikke vi puttet inn en liten joker i form av en plantebasert variant. Valget falt på Hennig Olsens IDYLL-kroneis. Panelet visste at det var en plantebasert type med i testen, men ikke hvilken det var eller når i rekkefølgen de fikk den servert. Smaksløkene til både Thomassen og Granum fattet fort mistanke til tross for dette.

– Dette her tror jeg er den plantebaserte, sier Vibeke. Det er en annen type fett enn fra meieri.

– Både isen og syltetøyet var veldig kunstig. Denne likte jeg ikke, istemmer Natalie.

Mange vil kanskje mene at det ikke er helt rettferdig å ha med en plantebasert-is på samme premisser som de øvrige kroneisene. Om du er en av dem, kan du slå deg til ro med at testerne egentlig ikke syntes dette smakte kroneis i det hele tatt.

– Det er en bismak der som gjør at det ikke smaker kroneis.

Noen positiver med IDYLL-isen er at den, som de andre, har god og sprø kjeks, og at den så innbydende ut. Ellers har den dessverre ikke gitt mersmak for panelet. Med en pris som også overgår de andre med god margin, er det definitivt ikke førstevalget med mindre du ikke kan spise de andre variantene.

– Denne hadde jeg ikke kjøpt igjen, sier en, og den andre nikker i enighet.

Pris: 51,03 (ordinærpris 72,90) + leveringsgebyr og minsteprisgebyr hos Foodora, kjøpt 8.mai 2023

KLASSISK: Den «vanlige» kroneisen fra Hennig-Olsen er derimot på topplista. Foto: Helene Mariussen

Hennig-Olsen

Den andre tungvekteren i ligaen, Hennig-Olsen, klarer som sin konkurrent Diplom-Is å overbevise panelet. Men kan den måle seg mot den originale?

– Dette er kroneis, tenker jeg. Klassisk, godt og rent, sier Vibeke.

– Men den er litt mildere enn den vi smakte tidligere som vi kalte kroneis, påpeker Natalie.

LEKKER: Kroneisen fra Hennig Olsen ser innbydende ut. Foto: Helene Mariussen

Her noteres det at produsenten har vært raus med syltetøy, og at isen er godt balansert. I tillegg ser den fin ut, og de har godt med jordbær gjennom hele. Sjokoladen er også noe mørkere, og god på smak.

– Dette var en god kroneis, hvert fall topp 3, selv om det ikke var den beste av dem.

Pris: 39,90 hos Kiwi, kjøpt 8.mai 2023

BLINDTEST: Kroneisen ble servert uten papir, i tilfeldig rekkefølge. Foto: Helene Mariussen

Blindtesten oppsummert

De kjente og kjære kroneisene er også de som får flest positive adjektiver, men noen av nykommerne er vel så gode å servere. I tillegg er det to ting alle produsentene har fått til.

– Alle har egentlig hatt god kjeks, konkluderer Natalie.

– Ja, også har alle vært gavmilde på sjokoladen i bunnen, avslutter Vibeke.

Men det er altså Diplom-Is som stikker av med seieren, med Hennig-Olsen like bak. Av de ferskere kroneis-produsentene, er det Coop som imponerer mest.

Publisert: 12.05.2023 kl. 11:19

Oppdatert: 12.05.2023 kl. 11:56 Del

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny