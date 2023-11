Arne Brimi tar av på TikTok: – Det er veldig spennende

TAR AV: Arne Brimi, her fotografert på sin restaurant Vianvang. Foto: Lars Martin Hunstad / VG

Først tok han over Instagram, nå tar han over TikTok.

I fjor opprettet kokkelegenden Arne Brimi (66) en instagramkonto som fikk over 50.000 følgere på kun et par uker.

Ett år senere har Brimi valgt å fortsette suksessen, men nå på den populære videoplattformen TikTok. Her har han etter fire dager allerede fått over 16.000 følgere.

Hans mest sette video har over 236.000 visninger.

– Det er skummelt, men også veldig spennende. Jeg la ut noe for å se om det var interesse, og så var det veldig positiv interesse. Det at folk er opptatt av god og real mat er en bra ting i tiden vi lever i, forteller stjernekokken til Godt.

Arne Brimi (66) er en kokk, kokebokforfatter og gründer frå Vågå. Han er mest kjent fra TV-programmet «Gutta på tur», som han gjorde sammen med Arne Hjeltnes, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie.

For tiden driver han restauranten «Vianvang» i Vågå kommune i Jotunheimen, som fokuserer på det han selv kaller «lokal folkegastronomi».

I sin aller første video på TikTok, publisert mandag 30. oktober, varmer Brimi opp en brødskive med Grudbrandsdalsost på et bål ute i naturen:

Under videoen har han fått kommentarer som «fantastisk dialekt», «smakte maten din, det var helt fantastisk» og «er jeg på TikTok premium?».

– Hvorfor tror du innholdet treffer unge så godt?

– Det er noen verdier som har blitt oversett i samfunnet, som ikke er så lett å forstå. Det er Jotunheimen som er min hjemmebane og inspirasjonskilde, og da er det naturen som legger føringer for det jeg lager. Jeg føler det er noe verdifullt jeg deler, en slags livskvalitet.

– Din meste sette video er den første videoen du la ut for fire dager siden. Den har nå over 236.300 visninger. Hva tenker du om det tallet?

– Det er kjempebra. Det forteller meg at det er hinsides interesse for mat og trivsel der ute, og at det kan være litt underkommunisert i mange sammenhenger.

KJENT FIGUR: Arne Brimi har holdt på med matlaging i Jotunheimen i over 50 år. Her avbildet med tidligere skiløper Therese Johaug under en sponsordag i Lom i 2015. Foto: Fredrik Solstad / VG

Stjernekokken forteller at han trives godt som en profil på sosiale medier, men at han prøver å begrense eget bruk.

– Ser du også på andres matvideoer på TikTok?

– Litt, men ikke veldig mye. Jeg jobber veldig praktisk, så har ikke så mye tid. Jeg tror også det er viktig å ikke se for mye på sosiale medier, og at man holder det enkelt. Jeg passer på å ikke kommentere andres videoer.

Brimi forteller at det er en lokal gutt med navn Torstein Bjørgen som har ansvar for kokkens sosiale medier. Det er også han som filmer TikTok-videoene.

– Torstein er ikke ansatt som sosiale medier-ansvarlig. Dette er noe vi driver med som en type hobby når vi har tid, spesifiserer Brimi.

Sosiale medier-eventyret startet under pandemien, som han beskriver som en trist og brutal tid for gründerbedrifter som hans egen.

– Vi startet å livestreame små matkurs, og da var det plutselig mange som så på. Da bestemte vi oss for å starte med sosiale medier for å nå ut til flere folk. Det handler om å hilse på folk og vise at verden er full av muligheter, sier Brimi.

– Hva tenker du om at du har blitt så raskt populær på sosiale medier?

– Veldig fint at vi kan inspirere flere generasjoner, det er spennende for meg som har drevet med mat et helt livet. Det er interessant og positivt, sier Brimi og legger til:

– Man må passe på at man ikke får for mange rare idéer av dette. Jeg ønsker ikke å gjøre ting så vanskelig. Det er stilen jeg alltid har hatt – det å tenke enkelt.

Brimi, som blant annet er den første norske kokken som har deltatt i den prestisjetunge kokkekonkurransen Bocuse d'Or, presiserer at han ikke har planer om å gi seg med sosiale medier med det aller første:

– Jeg skal love å komme med flere ting framover. Om jeg ikke holder det jeg lover kan du komme til Jotunheimen og riste i meg, humrer han.

