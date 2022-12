Smaken av min jul: Victoria Dam

– For meg begynner julen tidlig, gjennom hele året tar jeg med meg inspirasjon inn til julen, da jeg for eksempel dyrker grønnkål , rosenkål , som er fine å høste og spise til julematen, men også bær som kan høstes og syltes og saftes og gi bort som spiselige julegaver .

– Jentene mine er ofte med meg ute i hagen og i kjøkkenet, jeg håper at de skal ha med seg at gaver ikke trenger å være materielle ting, men noe som du kan lage selv. Jeg synes at det er de fineste gavene. Jeg føler egentlig aldri noen stress med jul, og kanskje er det for at vi hatt litt jul hjemme og kost oss hver dag i desember, frem til selve julen.