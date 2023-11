Din guide til fine viner og fete snacks

VALGETS KVAL: Det kan være vanskelig å orientere seg i havet av vin, men ekspertene har noen tips. Foto: Malin Gaden / VG

Ingeborg Christensen Breivik Journalist Publisert i går 14:15 Lagre artikkel

Til fisk drikker man hvitvin, og til kjøtt drikker man rødvin. Men hvilke viner passer best til ostepopen, godteriskålen og sjokoladen?

For de fleste sitter det nok rimelig langt inne å skulle spørre en ansatt på Vinmonopolet om hvilken vin som passer best til ostepop.

– Men jeg tenker: «Hvem bryr seg!?», utbryter vinkjenner og -journalist Ingvild Tennfjord.

– Om det er én ting livet har lært meg, så er det at det må gå an å kose seg med vin uten å stelle i stand en fin middag. Noen ganger vil man bare finne frem vinen, chipsen, og krølle seg sammen i sofaen og se på «Love Actually» altfor tidlig på året.

Det samme mener VGs vinekspert Sara Døscher.

NYE HØYDER: Vin og snacks er digg. Vin og snacks som faktisk passer sammen, er superdigg. Foto: Malin Gaden / VG

Vinmiljøet er i endring, skal vi tro vinekspertene. Ingvild Tennfjord mener at miljøets noe snobbete rykte skyldes at en liten elite har sittet på definisjonsmakten over hva som er godt, og ikke minst innafor, når det gjelder vin.

– Men vinmiljøet har blitt veldig demokratisert i det siste. Nå har vi mange stemmer i miljøet – det finnes vel knapt en litteraturstudent uten en vin-Instagram, spøker hun.

Sara Døscher er enig. Hun tror at all egentiden under koronapandemien tillot oss å dyrke en ny interesse for blant annet vin.

– Jeg tror den generelle nordmann har mer kunnskap om vin i dag. Vi kaster ikke lenger fra oss vinkartet og ber kelneren om å velge for oss. Og folk lurer ikke lenger bare på hvilken vin som passer til fisk og hvilken som passer til kjøtt, nå ser vi etter mer avanserte mat-og-vin-kombinasjoner, og det gjelder også for snacks, sier Døscher.

– Jeg er den som anbefaler alle å drikke champagne til ostepop – «Champagne og ostepop» vil antageligvis stå på graven min, ler Tennfjord.

AVSLAPPET: Ingvild Tennfjord har gjort seg kjent i sosiale medier for å teste ut hvilke viner som passer best inntil en rekke ulike snacks. Foto: Privat

Hun mener at champagne-og-ostepop-kombinasjonen er helt uslåelig, nettopp fordi fett og syre er en dynamisk duo.

– Champagne er veldig syrlig, og syre har den superkraften at det løfter fett. Champagnen vil skape en illusjon om at den tunge og fettete ostepopen er lett som tyll, forklarer vineksperten, og legger til at behovet for syre og «juice» gjelder også for andre fettete matretter.

Tennfjord understreker at det ikke må være champagne, men en musserende vin som er laget på samme måte. Prosecco er ikke et ideelt alternativ, fordi den fort kan bli for søt.

FØLGESVENNER: Fett og syre passer perfekt sammen. Foto: Malin Gaden / VG

Hva gjelder helgemiddagen, har vi tatt for oss hvilke vinprofiler som passer best til disse tre favorittene.

Taco:

– Taco har jo blitt Norges nasjonalrett, omtrent, sier Sara Døscher med en latter.

– Tar man utgangspunkt i «Old El Paso-tacoen», så er det himla mange smaker på én gang, både fett, krydder, sødme og litt «spice». Det er derfor litt vrient å pare en vin med denne retten, men her trenger man en rødvin som er skikkelig saftig og fruktig.

Hun understreker at vinen ikke bør være fatlagret, fordi at det har en tendens til å kamuflere fruktigheten i vin.

Gå for rødvin – enten Barbera, Gamay, eller Lambrusco.

Burger:

– Rødvin passer best til burgere, men en del rødviner gjør deg tørr i munnen, og det funker ikke til burger. Du trenger en saftig og bærete vin som har lite snerp, sier Tennfjord.

Det er fordi at burgeren også inneholder mye fett, og man trenger derfor noe lett som bidrar til å løfte smaken, fremfor å tynge den enda mer ned.

Gå for en rød Beaujolais, eller en Chardonnay.

HELGEKOMBO: VGs vinekspert Sara Døscher med en burger og et glass rødvin. Foto: Matkanalen

Sushi:

– Å sette vin til fisk og ris er i utgangspunktet kjempeenkelt, men i sushi så har man tre smakstyver: Wasabi, ingefær og soyasaus, og de stjeler mye av fruktsmaken i vinen. Derfor trenger man en hvitvin med en svært konsentrert fruktsmak, forteller Tennfjord.

Hun understreker at man aldri må finne på å servere rødvin til fisk, fordi tang og rødvin «krasjer», noe som vil føre til at fisken smaker mer tranaktig.

– «What goes together, grows together», sier Døscher og fortsetter:

– Det er virkelig en vanvittig bra kombinasjon med Sake og sushi.

Gå for en Riesling, gjerne musserende, Grüner Veltlinger, eller Sake.

FISKENS BESTE VENN: En frisk hvitvin er et sikkert valg til det meste av fisk. Foto: Ingeborg Christensen Breivik / VG

Er du klar for å plante deg ned foran sofaen med litt godis, god vin og godt selskap (enten i form av venner eller TV-en)?

Chips:

– Jeg tror ikke det finnes et menneske som ikke har hørt meg snakke om kombinasjonen Sørlandschips og Schilcher. Jeg har skrevet en hel side om den komboen i boken min. Schilcher er en ung, tørr og ultrasyrlig rosévin som løfter smaksbildet, og som passer perfekt til salt chips. Det er som å skvise en sitronskive over et rekesmørbrød, sier VGs vinekspert.

KLASSISK RØD: Nei, rødvin passer ikke bare til rødt kjøtt. Foto: Ingeborg Christensen Breivik / VG

Melkesjokolade:

Både Tennfjord og Døscher serverer oss reglen «sødme trenger sødme».

– Når det gjelder melkesjokolade, så må man finne frem sin indre gamle dame: Du trenger portvin. Jeg forstår at det er høy terskel for alle under 50, men på polet får du en flaske på to desiliter til under 100 kroner, og bare trust me, det er verdt det, lover Tennfjord.

Gå for en portvin, gjerne Recioto della Valpolicella (flytende sjokolade laget på druer, ifølge Døscher), eller en sterkvin, gjerne Madeira.

Smågodt:

Den samme regelen gjelder for smågodtet.

– Italienerne har en søt boblevin som heter Moscato, og den smaker litt som smågodt. Legg den i kjøleskapet, drikk den til vingummi, og «thank me later», sier Tennfjord.

– Til søt lakris, kan jeg tenke meg at det også er ganske digg med en søt og god portvin. Her trenger man sødme og masse frukt, avslutter Døscher.

