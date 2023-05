Det beste jeg vet med Lydia Gieselmann

26. mai 2023 Aktuelt

FORBEREDT: – Jeg lærte meg å filetere fisk før Camp Kulinaris, forteller Lydia Gieselmann. Foto: Privat

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Programlederen var omgitt av gourmetmat under oppholdet på Camp Kulinaris, men kostholdet besto hovedsakelig av proteinbarer og energidrikker.

Lydia Gieselmann er kjent for å ta utfordringer på strak arm som tidligere programleder i NRKs «Newton», og nå som programleder i NRKs «Unormal». Hun er også deltager i årets sesong av Camp Kulinaris – men forventningene om alle hennes nye kokketalenter har resultert i at hun synes det er skumlere å lage mat til familie og venner, enn til kokk Kjartan Skjelde.

Hvordan har det vært å være med på Camp Kulinaris?

– Å få være med på Camp Kulinaris var litt som å være på leirskole. Bare at denne leirskolen hadde flere kameraer på deg nesten 24/7. Jeg jobber jo vanligvis med videoinnhold, men det er noe helt annet å bli vekket av et kamerateam i døren som skal henge med deg til langt på kveld. Spesielt når du i tillegg får i oppdrag av Kjartan å lage tidenes sommerrestaurant! Det var en opplevelse ut av en annen verden, jeg trodde det skulle slite meg ut, men fikk egentlig bare mer energi av hele opplevelsen.

KONKURRENTER: Trude Drevland var også deltager på Camp Kulinaris. Både Lydia og Trude forteller at de nye vennskapene de fikk i løpet av oppholdet var noe av det beste ved å delta på programmet. Foto: Privat

Det høres både intenst og spennende ut! Hva var det gøyeste med å være med på et slikt matprogram?

– Jeg elsker å lære nye ting gjennom praktiske oppgaver, så det å få se Kjartan Skjelde holde masterclass, for så å hoppe i det selv, var utrolig gøy. På Camp Kulinaris fikk vi rom til å nerde på spinnville oppskrifter, noe jeg i alle fall selv syns var gøy. Det som var gøyest var vel likevel å få henge så tett med de andre deltagerne, vi satt oppe lenge på kveldene og hadde gode samtaler.

Var det utfordrende?

– Til å være et matprogram var det lite tid til å spise. Vi hev i oss frokost, syklet bort til kjøkkenet der vi ikke sto stille et sekund fra klokken 09 til 20, ryddet opp etter oss og syklet tilbake til hytta for å lage middag til oss selv. På kjøkkenet gikk det for det meste i energidrikke og müslibarer, så vi levde for det meste på adrenalin.

– Det var absolutt utfordrende, det er et under at ingen av oss gikk i bakken. Jeg skjønner selv ikke helt hvor jeg fikk alt overskuddet fra, kanskje jeg burde begynne å jobbe på et kjøkken!

INTENST: Lydia forteller om lange dager på kjøkkenet og et dårlig kosthold – ironisk nok. Foto: Viaplay

Det høres nesten ut som at du burde det, ja. Hvilket forhold har du til matlaging?

– Jeg har vokst opp i et hjem med mye fokus og glede rundt mat laget fra bunnen. Det har vært fravær av ferdigretter, men heller rom for eksperimentering og inspirasjon fra hele verden. Siden jeg er vokst opp langt ut på bygda, flyttet jeg hjemmefra for å begynne på videregående da jeg var 16 år. Så det har jo blitt mye eksperimentering opp gjennom årenes løp. Og så elsker jeg å se på alt av matprogrammer – man lærer MASSE, selv om man kanskje ikke har bruk for alt alltid.

Påvirket Camp Kulinaris forholdet ditt til matlaging?

– Hverdagsrutinene tok fort over da jeg var hjemme igjen etter Camp Kulinaris. Det skal sies at det er noen nye triks i baklommen som jeg har hatt bruk for hjemme, men det er noe eget å få kule råvarer i fleisen og et industrikjøkken å jobbe i over flere timer.

– Det som har endret seg mest er kanskje at venner og familie har enda større forventninger til matlagingen nå, og av en eller annen grunn synes jeg det er skumlere å lage mat til dem enn til Kjartan.

Haha! Hva er din favorittfrokost?

– I helgen går det helst i noen grove pannekaker med mørke sjokoladebiter i, en skål med mango toppet med naturell yoghurt og granola pluss et stort glass med juice. Eller smoothie. Eller en wrap med egg, avokado, annet «stæsj» som er i kjøleskapet toppet med sriracha. Det spørs på humøret.

Og hva med favorittmiddag, da?

– En skal ikke kimse av en pad thai med and! Eller bún thịt nướng, eller ... Gi meg et lass med gyoza! Eventuelt en skål med digg pasta toppet med masse parmesan.

Hva med å teste ut noen av Lydias favorittretter?

Hva er favorittdesserten din?

– Jeg er ikke så veldig dessert-menneske, det blir fort for søtt. Så da kan jeg heller spise mango og noe mørk sjokolade, da har jeg det tipp topp.

Hva er favorittgodteriet eller -snacksen din, da?

– Når det gjelder snacks er jeg litt som en 80-åring. Mokkabønner, Anthon Berg og alt annet med mørk sjokolade er ti av ti. Av salt-snacks er popkorn favoritten. Popkorn, 70 % sjokolade og mango er alt jeg trenger på snacks-fronten.

Hva er det beste du kan få servert?

– Hva som er det beste å få servert er vanskelig å svare på. Så lenge den som har laget maten har lagt inn alt av kjærlighet i maten kan det jo umulig gå galt. Det trenger ikke være perfekt. Men jeg er svak for det meste innenfor asiatisk mat, men der er det jo og enorme variasjoner. Av og til er det og helt konge med mølje, altså skrei, lever og rogn! Der kom nordlendingen frem ...

POPKORN FOR ALLE PENGA: Programlederen hadde valgt popkorn og mørk sjokolade over hvilken som helst kake. Foto: Privat

Hva foretrekker du å lage selv?

– Alt en kan ha ris, risnudler eller pasta til er livet. Det meste jeg lager starter med hvitløk og chiliflak i pannen, og så går det enten i en italiensk retning eller mer mot Japan eller Vietnam!

Har du en favorittsesong når det kommer til mat?

– Jeg kunne hatt sommer hele året, så da må jo svaret bli det. Det å sitte ute i en hage med grillmat og friske salater utover bordet er livets gave. En skal likevel ikke glemme alle rotgrønnsakene som popper opp i butikkhyllene utpå høsten, en kan lage mye godt av dem!

Hvilket kjøkkenredskap klarer du deg ikke uten?

– Du kommer langt med en god trefjøl og noen kniver som gjør jobben sin. Bortsett fra det har jeg blitt veldig glad i stavmikseren min, den kommer med flere deler så jeg kan kutte, knuse, mose, vispe og hva enn jeg trenger å få gjort. Et lite unikum av en maskin.

LUKSUS: Det beste hun vet er en lang brunsj, eller en god frokost, eller et lass med gyoza. Hun er glad i det meste av god mat, egentlig. Foto: Privat

Hvor vil du helst reise for matens skyld?

– Drømmen er å kunne sette av et år der jeg reiste til Mexico, Italia og Vietnam for å lære mer av deres kjøkken. Om jeg kunne klonet meg selv hadde jeg stukket til en liten by i Italia og skygget en tilfeldig bestemor som sto der med en diger kjevle og tvang meg til å brette tortellini og holde liv i rosmarinen i en urtehage over en lengre periode.

Hva hører du på når du lager mat?

– Musikksmaken min er veldig varierende, det er liksom alt fra Rammstein til Etta James. Jeg har en spilleliste som heter Swingadingdong, den er fylt med gamle slagere som kanskje hører mer til besteforeldregenerasjonen. Da kan jeg lage mat og jazze til musikken.

REISELYST: Det asiatiske kjøkken er på ingen måte fremmed for TV-personligheten – men hun kunne gjerne tenke seg å bli enda bedre kjent med det. Foto: Privat

Kloningsteknologien kan ikke komme fort nok! Hva spiser du aldri?

– Jeg har spist mye rart gjennom årene, vi fikk jo kakerlakker til en av rettene i Camp Kulinaris. Det var rart hvor fort det ble helt normalt å ha ovnen full av kakerlakker. Insekter er jo fremtidens protein, og jeg har tidligere spist både melorm og gresshopper. Jeg syns en bør tørre å prøve nye ting, men jeg spiser heller en burger der burgerbrødet er lagd av malt melorm enn at det ligger en haug med insekt og ser meg i øynene. Det sitter litt langt inne å skulle hive innpå et spyd med en hel tarantella eller skorpion, men om jeg noen gang havner i den situasjonen så får jeg bare kvinne meg opp.

– I det daglige så er jeg ikke så fan av fritert mat, noe som er litt artig da jeg ikke har telling på hvor mange timer jeg sto over frityrkokeren på Camp Kulinaris.

Publisert: 26.05.2023 kl. 15:02

Oppdatert: 26.05.2023 kl. 15:14 Del

