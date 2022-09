Instagram-kontoer som gir oss vann i munnen

Denne gangen har vi gått gjennom feeden for å trekke fram noen av kontoene vi lar oss inspirere av ukentlig. Her har vi samlet sammen noen norske kontoer og noen utenlandske, og både søt og salt mat.

Vi har tidligere skrevet om at søt og snodig kakekunst er greia om dagen , og kakene til Gigis little kitchen er intet unntak. Kakene kjennetegnes av fargerik glasur og blomsterdekorasjon med lange stilker, og de har til og med blitt servert til Harry Styles (skal vi tro bestillingen hun postet).

Det Serveres består av et Oslo-basert par som rett og slett fotograferer maten de serverer. Maten er fristende, og stemningen minner oss om sene sommerkvelder med venner.

Constellationinspiration er vill når det gjelder kjeks – men kanskje særlig moon cakes, altså månekaker, som gjerne serveres under den kinesiske midthøstfesten.

Michelle Zhao står bak restauranten Banzha i Bergen , og har en Instagram-konto som frister og inspirerer, og gir oss lyst til å gå rett inn på kjøkkenet for å lage mat.

Engelsk-franske Alex Stacey står bak kontoen @frenchfamilyfood der hun rett og slett deler bilder av middagen hun serverer familien. Her står råvarene i fokus, og det er fargerikt og fristende – og fullt av grønnsaker.

Under pandemien benyttet den svenske kommunikasjonsrådgiveren og copywriteren Sedir Ajeenah den ledige tiden til å lage mat. På kontoen @sedir viser han steg for steg hvordan rettene blir til. Det er pedagogisk og nærmest meditativt å se på. Sultne blir vi også.

Er du glad i søt bakst og deilige desserter kan vi love deg at konditor @nicolalamb vil gi deg vann i munnen.

Vi koser oss alltid når Matklubben Trondheim tagger oss i en post på Instagram. Gjengen lager alt fra lekre kaker (som den elleville terazzo-kaken over her), til deilige salater og fristende drikker.

Bildene på 15kitchens er minimalistiske, som bildet av regnbue-onigirien over, men gjerne med et lite fargerikt hint av for eksempel blomster.