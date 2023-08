Matpakke til barn: Tips til uinspirerte foreldre

Nok en ny dag og nok en gang et antall matpakker som skal lages. Sliter du med å finne inspirasjon? Fortvil ikke, vi har hentet inn eksperthjelp.

Matpakkelaging kan fort bli et ork, og det hjalp ikke akkurat at mange barnehager den siste tiden ikke har servert mat, og at ungen(e) derfor har måttet ha med to matpakker hver dag.

– Jeg har lagd fire matpakker om dagen i lang tid nå, ler Ida Gran-Jansen.

Matbloggeren og kokebokforfatteren er en av dem som en tid har laget doble matpakket ettersom barnehagen har servert mindre mat som følge av coronarestriksjonene.

– Jeg prøver å variere, så de ikke blir lei, men jeg lager ikke overfancy matpakker. Jeg er opptatt av at barna faktisk spiser dem.

En av matpakkefavorittene er sunne pannekaker.

– Vi spiser havregrøt til frokost og restene blander jeg med sunne ting som egg, nøtter og gulrot før steker jeg små lapper av det. Det pleier å være populært. Også har jeg alltid frukt og grønt ved siden av.

Gran-Jansen sverger til å lage matpakkene kvelden før, og hun lager gjerne pannekakerøre som holder til flere dager. Havregrøten blir også sendt med i mattermos.

– Da blander jeg i most banen, sesamfrø eller andre ting med fett som gjør at den blir mer mettende.

Lag Ida Gran-Jansens banan- og søtpotetpannekaker:

For å være sikker på at barna får i seg grønnsaker er hennes beste tips å putte dem i andre ting.

– Frukten går stort sett ned, men jeg passer å putte grønnsaker i ting som pannekaker eller sunne muffins, sier hun.

Grønnsaker som søtpotet, gulrot og avokado putter Gran-Jansen i en hjemmelaget smoothie med sammen med for eksempel nøtter og søte bær.

– Den fryser jeg ned i isbitterninger og har i smoothieposer som kan gjenbrukes, forklarer hun.

– Hva gjør du hvis du helt mangler inspirasjon eller har dårlig tid?

– Da blir det å smøre noen brødskiver. De får det også, men det blir mye brødmåltider ellers, så jeg prøver å variere.

Nikoline Anundsen er trebarnsmor og ernæringsrådgiver med bachelor i ernæring. Med to barn i barnehagen på to og fire år, som begge skal ha med to matpakker hver, er hun erfaren matpakkekokk.

– Som ernæringsrådgiver har jeg mange tips om den perfekte matpakken, men matpakken er jo ikke perfekt om barna ikke spiser den. Så jeg håper at min kunnskap om ernæring blandet med erfaringer som mamma kan være til inspirasjon og hjelp, sier Anundsen.

ERFAREN: Nikoline Anundsen er ernæringsrådgiver og trebarnsmor. Foto: Privat

Siden barna de første årene beveger seg masse, sover mye og har små magesekker, har de dårligere tid på å få i seg næringsstoffene de trenger. Derfor er matpakken en viktig og stor del av barns kosthold, forklarer Anundsen.

– Når jeg lager matpakker prøver jeg å fokusere på hva barna faktisk liker istedenfor hva de ikke liker og jobbe rundt det.

– Har du noen triks for å gjøre maten litt gøyere for barna?

– Jeg tror barna syns matpakken er litt ekstra gøy om de får lov til å være med på å lage handleliste til matpakken, være med på matlagingen, og velge for eksempel matboks og drikkeflaske selv. Det kan gi dem eierskap og mestringsfølelse.

Ifølge Anundsen er det, som til voksne, anbefalt fem porsjoner med frukt og grønt til barn.

– En porsjon er cirka barnets håndfull. Om barnet kun liker for eksempel banan, så er det overhodet ikke noe i veien for å sende med det hver dag. Smaksløkene er også i stadig utvikling, og mat kan gjerne introduseres flere ganger, sier ernæringsfysiologen, og fortsetter:

– Her hjemme er også en regel at alle skal smake på alt, også det man ikke liker. Jeg pleier å dra en hvit løgn om at de ikke likte godteri før de hadde smakt det mange ganger. Sleipt, men effektfullt.

Foto: Nikoline Anundsen

Hun merker også at barna spise frukt de sier de ikke liker, hvis de får det kuttet opp og servert i en fruktsalat med andre frukter.

– Vi spiser alle mer frukt og grønt om det er kuttet opp. Et tips kan være å ha en stor bolle med fruktsalat og oppkuttede grønnsaker, gjerne kokte, i kjøleskapet, så er det alltid klart til å pakkes med. I en tett boks holder det meste av frukt og grønt i hvert fall i 3–4 dager.

Hun fortsetter:

– Frukt og grønt kan gjerne også få andre navn for å gjøre det mer attraktivt. «Paw-patrol»-pære eller «Elsa»-eple.

FERDIG KUTTET: Fruktsalat og grønnsaker klare til å bli med i matpakken. Foto: Nikoline Anundsen

En enkel måte å lage variere matpakken på, samtidig som du reduserer matsvinnet, er å sende med middagsrester.

Nikoline Amundsen har flere konkrete tips og har delt denne listen med oss:

Lompe/wraps med fylt med for eksempel kylling, fiskepinner, fiskekaker og de grønnsakene du vet barna liker. Barna her er ikke fan av salat, men babyspinat liker de begge to. Det virker som de syns det er lettere å bite over og å svelge. Verdt å teste ut!

med fylt med for eksempel kylling, fiskepinner, fiskekaker og de grønnsakene du vet barna liker. Barna her er ikke fan av salat, men babyspinat liker de begge to. Det virker som de syns det er lettere å bite over og å svelge. Verdt å teste ut! Pastasalat: Har vi pastasalat til middag passer jeg på å lage litt ekstra. Igjen fokuserer jeg på det jeg vet barna liker. Grove pastaskruer, kidneybønner, mais, fetaost, edamame-bønner, kokt brokkoli, ulike urter og eventuelt noen skinkebiter er populært her. Husk at pasta må oppbevares kaldt, og spises innen 6–8 timer etter den er tatt ut av kjøleskapet.

MIDDAGSRESTER: Pastasalat blir sammen med oppskåret frukt og grønt en fargerik matpakke. Foto: Nikoline Anundsen

Eggemuffins: Bland egg med for eksempel grønnsaker, skinke og ost og hell i muffinsformer og stek i ovnen. Egg er også proppfullt av næringsstoffer.

Bland egg med for eksempel grønnsaker, skinke og ost og hell i muffinsformer og stek i ovnen. Egg er også proppfullt av næringsstoffer. Grove pizzasnurrer: Dette kan være kjekt å lage en kveld du har ekstra tid. Disse kan fryses ned til de dagene man plutselig ikke har mer brød igjen, bare legg den frossen i matboksen og så tiner den og er klar til å spises til lunsj.

